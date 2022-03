Los 5 errores con el inglés que pueden arruinar tu negocio

Si tienes un trabajo donde ocasionalmente debes poner en práctica tus conocimientos del inglés, seguramente has tenido momentos de tensión e incluso pena por no dominar ciertas palabras o expresiones al conversar con angloparlantes, exponer alguna presentación en dicho idioma o, peor aún, dar un reporte verbal a tus jefes en esta lengua. Salvo que hayas tomado un curso avanzado y certificado de inglés, es normal que aparezcan estos detalles por el nerviosismo y la falta de perfección en ciertas habilidades.

De acuerdo con EF English Live, estos son los 5 errores más comunes en el inglés para el trabajo, sobre todo en el ámbito de los negocios. Así que toma nota y repasa cada punto para no verte como un elemento poco preparado o incompetente para desempeñar tu puesto:

Los sustantivos incontables no llevan “s” al final. Otro tropiezo muy común en el inglés, es decir “informations”, “advices” o “knowledges” cuando queremos mencionarlos en plural. Debido a que estos y otros sustantivos incontables no llevan por regla la “s” al final, y se usan en singular, la manera correcta de citarlos en plural es añadiendo antes expresiones como “a piece of” o “several”; un par de ejemplos del empleo correcto de estas palabras son: “There was a lot of information in that presentation” (había mucha información en esa presentación) y “he gave us several pieces of important information” (nos dio varias informaciones importantes).

Pronuncia bien “executive”. Este detalle es meramente de pronunciación. Si vas a presentar a algún compañero de la empresa a otra persona, cuida el no acentuar la “u” (e-xe-CU-tive), pues así suena mucho a “execute”, que significa ejecutar. El acento debe resaltarse en la segunda “e”: e-XE-cu-tive.

Cuida el uso de la terminación “-ing”. Sobre todo al momento de escribir un mail o cualquier otra comunicación formal de trabajo, muchas veces se emplea mal el gerundio “-ing” (en español, “-ando” o “-endo”), que casi siempre se pronuncia o redacta tras usar una preposición como “about”, “of” o “without”, ‘to keep’, ‘to recommend’, ‘to finish’, ‘to avoid’, ‘to enjoy’ y ‘to delay’, entre otras. En una despedida de correo, por ejemplo, una frase correcta sería “I look forward to hearing from you” (estoy deseando saber de ti); mientras que su uso erróneos sería “I look forward to hear from you”.

No es lo mismo “personal” que “personnel”. Este tip es muy valioso para quienes tienen empleados a su cargo. Es recurrente pensar que ambas palabras son sinónimos, pero “personnel” es el sustantivo para referirse a la gente que trabaja en una compañía, mientras que “personal” es un adjetivo para tocar temas relacionados con la persona; además, se acentúan distinto al pronunciarlas: “personnel” resalta la última sílaba (per-son-NEL) y “personal” la primera (PER-so-nal).

¡“Presentate” no existe! Un error cotidiano, sobre todo cuando se exponen diapositivas, es decir “presentate” en lugar de “presentation”, que es la forma correcta. En este sentido, sí puedes decir “give a presentation” o “present information”, por ejemplo; pero nunca “presentate something”, pues esa primera palabra no existe y aflora cuando intentamos relacionar el sustantivo con el verbo, lo cual es un error habitual que se debe corregir.

Para muchas empresas, el saber inglés es cada vez más un requisito y no un plus, como resultado de los tiempos modernos donde la conectividad con colegas de otros países es el pan de cada día. Por algo, esta destreza considerada ahora como esencial será incluida en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE a partir del 2025, junto con la lectura, las matemáticas y las ciencias.

No te rezagues y sigue siendo indispensable o competitivo en tu trabajo, poniendo en práctica estas 5 recomendaciones y lo que vayas aprendiendo día a día si te convences de que necesitas estudiar más para elevar tu nivel de inglés, con lo cual además podrás escalar a mejores puestos o incluso emigrar a una compañía que te pague más por poner en práctica tus conocimientos bilingües. Recuerda que en el inglés, cualquier pequeño error puede cambiar totalmente el sentido de las palabras y por tanto el significado de una expresión, entorpeciendo la comunicación.