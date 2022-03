Los 3 errores típicos por los que puedes perder dinero con las apps de inversión

Share on Twitter

Share on Facebook

Subirse a la ola de las inversiones online podría ser una gran tentación. Desde hace varios años, personas de todo el mundo han comenzado a usar las apps de trading para operar en el mercado. Esta tendencia se incrementó fuertemente desde el comienzo de la pandemia, debido a la incertidumbre económica y los problemas de empleo.

Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los diferentes tipos de instrumentos disponibles y su funcionamiento, además de una educación financiera bastante precaria en la mayoría de los casos, está teniendo graves consecuencias para la economía de muchas personas dentro y fuera de España.

Los más afectados por los riesgos de las apps de trading son los jóvenes. Por su falta de experiencia y su impulsividad, suelen sumarse a cualquier tendencia en materia de inversiones que se viraliza en las redes. Una decisión financiera equivocada puede significar perder la totalidad del capital invertido, es decir, los ahorros de una vida.

Por esta razón, en el artículo detallamos los 3 principales errores por los cuales los inversores suelen perder dinero con las apps de trading.

No conocer cómo funcionan los mercados

El mundo de las finanzas es extremadamente complejo. No puede sorprender que, dados los miles de millones de euros en juego diariamente en el mundo, las personas encargadas de tomar decisiones financieras cuenten con una profunda formación en materia económica.

Pese a esto, los pequeños ahorradores suelen lanzarse a invertir sin tener idea de qué es una inversión ni de cómo se lleva a cabo. En casos en los que el cambio de una cotización podría hacer evaporar el capital inicial en cuestión de minutos, saber qué instrumento se compra y por qué es una buena idea hacerlo es fundamental para evitar un duro golpe al bolsillo.

Dejarse llevar por las redes sociales y los “expertos”

Hoy en día, cualquier persona tiene la posibilidad de autoproclamarse especialista en finanzas y publicar sus consejos en las redes sociales. Twitter, Instagram y YouTube, entre otras, están llenas de “gurúes de la inversión” que indican a sus seguidores cuál es la mejor forma de invertir su dinero ganado arduamente.

El problema es que, en la mayoría de los casos, estas personas no tienen los conocimientos necesarios ni la experiencia para fundamentar sus recomendaciones. No debería sorprender entonces que, en general, estas prometedoras inversiones no tengan los resultados esperados.

Invertir dinero que no se está en condiciones de perder

Como los riesgos de usar apps de trading son altos, sólo se debe poner en el mercado una cantidad de dinero que no sea esencial para la economía de la familia. Lamentablemente, muchas personas simplemente arriesgan sus ahorros intentando conseguir un beneficio y terminan perdiéndolo todo.

¿Cuál es el bróker más seguro?

Lo primero que es necesario saber a la hora de afrontar los grandes riesgos de la inversión online es que ninguna app puede disminuir la posibilidad de perder dinero. La seguridad de un bróker online pasa por su capacidad para proteger los datos personales de los usuarios y las transacciones que se realizan en su plataforma. Sin embargo, el resultado económico de las operaciones es algo que sólo depende de los movimientos en las cotizaciones de los mercados.

Dejando de lado este aspecto, la calidad del servicio, la oferta de instrumentos financieros y la atención al cliente son las características que hacen que un determinado bróker encabece las preferencias de los usuarios. En este sentido, eToro es una app de inversión que opera con el más alto nivel de seguridad y encriptación, para evitar que cualquier información sensible se filtre por fuera de su servicio. Esto es una garantía de que ningún hacker o usuario malicioso podrá acceder a los datos personales o información bancaria de los clientes.

También el cobro de comisiones bajas es otra de las cualidades destacadas de eToro que la distingue de sus competidores. Con menores costes para la compra y venta de activos es posible hacer un mejor uso del dinero invertido. Además, la gran disponibilidad de información actualizada sobre la evolución de los mercados es un aporte importante para poder tomar decisiones con criterio.