La promesa de la rebaja en las tarifas de energía: está en tinieblas

Ante el anuncio del gobierno de cumplir con la promesa de rebajar las tarifas de energía eléctrica, hay preocupación, “por ahora algunas ofertas y anuncios de algunas empresas que han dicho que se acogen no llegan a una reducción del 20%”, advirtió la presidente de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), Sandra Fonseca.

Belizza Ruiz viceministra de Energía, se mostró optimista y recordó que este viernes vence el plazo para hacer las renegociaciones entre generadores y comercializadores: “Las respuestas han sido positivas; las empresas que ya han hecho las negociaciones de los contratos han mandado cartas tanto a la CREG como a la oficina de asuntos regulatorios y empresariales y esperamos que al final se sumen todas las empresas”, expresó Ruiz.

“El porcentaje de reducción no es ni ponderado ni un promedio nacional. La reducción va a hacer desagregado del país porque la negociación es entre generadores y comercializadores. Entonces va a ser diferenciado. No tenemos un valor único y eso va a depender de la aplicación de todas las medidas; no solamente en el contrato bilateral sino también en reducción en transmisión y distribución”, aclaró la viceministra.

Por su parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez sigue confiada con que esa rebaja en el precio de la energía se presentará para beneficio de los usuarios, sobre todo de la región Caribe en donde el alza en las tarifas eléctricas ha sobrepasado el 40% en algunos casos.

“Me complace anunciar que las empresas @ISAGEN, @Gecelca, @Urragenerador y @AES_Colombia decidieron sumarse al #PactoPorLaJusticiaTarifaria. Con esta decisión les dan la cara a los colombianos para lograr una #TarifaJusta de energía en el país”, anunció la ministra en su cuenta de Twitter.

Explicó que otra de las medidas adoptadas tiene que ver con un recálculo para el segmento de la transmisión y la distribución cambiando el valor del indicador IPP (Índice de Precios al Productor) hacia el pasado y regresar con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) hacia adelante.

Ante a los anuncios de rebaja tarifaria, muchos generadores han dicho que no se van a coger a la propuesta del Gobierno y “los que han dicho que se van a acoger, realmente, están contemplado unas reducciones ínfimas marginales”, reiteró la presidenta de Asoenergía. “Estamos muy preocupados”, enfatizó Sandra Fonseca.

Foto: Pexels

