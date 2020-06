La guerra de los pagos aplazados que ya levanta ampollas

Que la crisis del Coronavirus no es solo un tema de salud ya lo ha entendido todo el mundo en este momento, la cifras del desempleo y la caída del consumo en estos meses están dejando muy tocada la economía del mundo, y en particular la de nuestro país. Pocos gremios son los que están satisfechos por el rumbo de la economía. Las medidas de confinamiento están asfixiando a las empresas y son ya pocos los que no levantan la mano de no tener problemas de flujo de caja, especialmente porque en el último mes han sido muchas empresas las que se han quejado de impagos y especialmente del atrasamiento de los mismos por parte de grandes empresas, que unilateralmente decidieron extender el pago a proveedores a 90 o 120 días.

Los últimos en lanzar la denuncia son los integrantes de la Unión Nacional de Empresas de Marketing Experiencial y Eventos (Unemee), quien en boca de su presidente ejecutivo, Ricardo García Acevedo, lanzó una mensaje directo a senadores.

“Queremos decirles a los señores senadores de la comisión tercera, que la Cámara de representantes ya lo logró, que por favor no le fallen al país, que aprueben de una vez por todas el proyecto de ley de pago a plazos justos para que las grandes empresas se concienticen que deben pagar a sus proveedores a más tardar dentro de los 60 días siguientes al recibo de las facturas y así salvar de la quiebra a la pequeña y mediana empresa, y con ello cientos de miles de empleos que el país ahora más que nunca necesita para su recuperación. por favor no lo dilaten más, el país entero lo requiere con urgencia. sí a la ley de plazos justos, no al acuerdo entre privados”, concluyó García Acevedo.

