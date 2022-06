La apuesta de Antillana para aumentar consumo de pescado y mariscos en Colombia

Antillana, compañía colombiana de pesca, procesamiento y comercialización de pescados y mariscos con planta de procesamiento en Cartagena y San Andrés anuncia importante alianza con Trident Seafoods, una de las compañías líderes de la industria del seafood en Estados Unidos, convirtiéndose en distribuidor exclusivo para Colombia de la línea de productos de valor agregado a base de pescado blanco abadejo y salmón salvaje de Alaska.

Esta alianza, apoyada y promocionada por la Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), surge bajo la visión de incrementar el consumo de pescados y mariscos en la población colombiana a través de una solución rápida y fácil de preparar. De esta manera, Antillana introduce al mercado nacional una variedad de productos de valor agregado a base de dos de las familias de pescados más importantes de Alaska como lo son el abadejo y el salmón, que a su vez representan una de las pesquerías más sostenibles del mundo gracias a sus políticas de preservación del recurso pesquero y del medio ambiente.

Y es que los alimentos convenientes, tienen un potencial de crecimiento relevante en Colombia y a través del cual esperamos alcanzar un incremento importante en el consumo per cápita del país que permita llevar el consumo de esta proteína a más de 10kg por persona al año.

“Esta familia de productos nos abre la oportunidad de hacer cada vez más fácil la preparación y el consumo de los alimentos de mar dentro del hogar, permitiendo al consumidor colombiano acceder a un estándar de alimentación saludable con las mejores proteínas a base de pescados de Alaska, cuyo origen y dieta natural garantizan una buena alimentación sumado a un excelente sabor”, señaló Eric Thiriez, gerente general de Antillana.

Antillana y Trident Seafoods trabajan bajo los mismos principios corporativos, entre los que se destacan el desarrollo de la pesca sostenible y responsable, el apoyo a la industria pesquera y su desarrollo, así como la innovación orientada a beneficiar al consumidor con productos de calidad, nutritivos, pero, sobre todo, convenientes, que, en el caso de Colombia, cada vez más se convierten en una solución que permita superar las barreras al consumo y es por esta razón que la ASMI también juega un rol fundamental en promocionar el consumo de estos productos de pesca salvaje, natural y sostenible.

“Nuestra apuesta es continuar fortaleciendo la alimentación del consumidor desde el más pequeño en adelante en todos los países donde hacemos presencia, gracias a nuestros productos provenientes de Alaska, reconocidos por su alto contenido proteínico. Y con esta alianza esperamos llegar a la mesa de miles de hogares colombianos e incentivar el consumo desde la infancia”, afirma Gerardo Suárez, Latin America Business director, de Trident Seafoods.

Esta nueva línea de productos también contará con un impulso importante para ser incluidos en los programas de alimentación escolar a nivel nacional, ya que permitirá tener productos acreditados por la USDA con el programa de etiquetado “CN – Child Nutrition” con los cuales la compañía buscará entregar soluciones de alimentación para este segmento de alimentación escolar.

“Este portafolio por su delicioso sabor será una proteína irresistible para los niños, quienes al probar no van a querer dejar nada en sus platos, al mismo tiempo que suplirán sus necesidades de nutrición con esta excelente propuesta de productos innovadores que la compañía trae a Colombia de la mano de su aliado Trident Seafoods”, reforzó Eric Thiriez.

Trident Seafoods, compañía estadounidense con más de 45 años en el mercado está enfocada en la pesca sostenible, con una flota pesquera que captura productos en los mares de Alaska, con alcance global en mercados como los de China, Japón, Alemania y toda Europa. Además de una flota de pesca propia, cuenta con plantas procesadoras en USA. Europa y Japón y plantas reprocesadoras en China y Ecuador. Son una familia de pescadores que actúan como protectores del recurso para hacer del pescado “the food of the future”. Operan bajo la filosofía del “From the Source to the plate”, delicioso, conveniente y responsable.

Los clientes de Antillana podrán encontrar la nueva línea Alaska en todo el país en los más de 1.200 puntos de venta de supermercados y cadenas independientes. Y también, en más de 1.130 establecimientos del canal de hoteles, restaurantes y cafeterías en 17 ciudades y 60 municipios en Colombia.

Sobre los nuevos productos

La materia prima de la nueva línea de productos es el pescado blanco salvaje de Alaska, que es la especie de pez más abundante recolectada en las aguas de este territorio estadounidense. Administrado cuidadosamente por la agencia NOAA y certificado como sostenible, el pescado blanco de Alaska es una opción ambientalmente responsable a un costo muy razonable. La especie es abadejo, que presenta una carne magra totalmente blanca, con textura delicada y un sabor suave lo que los convierten en una de las opciones más versátiles y saludables.

El pescado blanco salvaje de Alaska es una de las pesquerías con mayor niveles de sostenibilidad en el mundo y además tiene un impacto de carbono significativamente menor en comparación con la carne de res, pollo y cerdo. De hecho, el impacto de carbono de la pesca de Alaska es cinco veces y media menor que la carne de origen vegetal. Cada porción de este pescado blanco cuenta con 20 gramos de proteína. Su carne contiene vitaminas B, incluido el ácido fólico (B9), además de vitaminas A y C, adicional a que varias de las referencias están certificadas por la USDA con el sello Child Nutrition (CN) que lo hacen un alimento aprobado para el consumo en el plan de alimentación escolar de EE. UU.

Los productos origen Alaska de Trident Seafoods que llegarán a las mesas de los colombianos son:

Deditos de pescado: hechos de pescado blanco abadejo de Alaska con un apanado crujiente. Es el favorito de los niños, gracias a su textura crocante y suave sabor. Ideal para comidas nutritivas, fáciles y rápidas de preparar lo que garantiza la agilidad en la cocina. Este producto cuenta con la Certificación en Estados Unidos como producto “Child Nutrition” por la USDA.

Pescado apanado : pescado de Alaska envuelto en un apanado crocante y ligeramente sazonado será un deleite listo en minutos que encantaran acompañados de una deliciosa salsita casera, unas papitas crocantes o una ensalada fresca. Este producto cuenta con la Certificación en Estados Unidos como producto “Child Nutrition” por la USDA.

Hamburguesa de salmón: se trata de una hamburguesa a base de 100% filete de salmón salvaje de Alaska (keta o pink) rica en proteínas, textura natural, pre-sazonada con una rápida cocción, directamente congelada, ideal para la alimentación de chicos por su valor nutricional y delicioso sabor.

Filete de pescado blanco: 100% filetes de pescado blanco de Alaska, sin aditivos, sin colores ni sabores artificiales o conservantes. Extremadamente versátil y saludable. Listo para cocinar. Su textura es suave y tiene un sabor natural.

Nachos de pescado: hechos de pescado blanco de Alaska presenta un apanado crujiente. Su forma es perfecta para comer como dip acompañado de salsas. Ideal para preparaciones en wraps, ensaladas o en sándwiches.

Bocaditos de pescado : de las aguas heladas de Alaska este pescado blanco es una de las especies más abundantes y sostenibles del mundo, su carne magra, blanca como la nieve, una textura delicada, el sabor suave y en este corte en forma de diamante te permite agregarlo a cualquier preparación.

Surimi: hechos también con pescado blanco de Alaska, se constituye como un alternativa versátil, conveniente y sabrosa a los mariscos silvestres y de cultivo en diferentes cortes ideales para recetas que requieren un bocado firme.

Sobre Antillana

Antillana continúa en la senda de crecimiento, enfocada siempre en generar mayor valor hacia sus clientes y colaboradores, apoyada en su cadena de abastecimiento que le ha permitido alcanzar una mejor integración desde los orígenes de los productos ya sea de la pesca o de la acuacultura.

De esta manera, en 2021 generó ingresos brutos por $161.600 millones. En los últimos cinco años ha invertido fuertemente en ser una empresa más eficiente y apostarle a la innovación como eje de transformación acompañado de una mejora en el servicio a sus clientes y manteniendo altos estándares de calidad.

La utilidad operacional creció un 119% vs el año 2020, generando un resultado operacional recurrente sin gastos extraordinarios de $14.446 millones. Al cierre del año 2022, esperan crecer un 17% en ventas más con respecto al 2021, gracias también al lanzamiento de estas nuevas familias de productos.

La unidad de negocio de supermercados en la cual la marca Antillana sigue siendo la preferida por el consumidor colombiano al momento de elegir pescados y mariscos, cerró el año con participación de mercado superior al 28%, es decir que cerca de 1 de cada 3 consumidores elige Antillana. La unidad de negocio de supermercados representó el 50,7% de las ventas totales de la empresa

La unidad de negocio de ventas institucionales a través de su propuesta “foods solutions” Antillana atiende el segmento de restaurantes, hoteles y servicios de alimentación. Esta unidad de negocio representó durante el año 2021 el 38,3% del total de ventas de la compañía afectado en gran medida por las restricciones sanitarias debido a la pandemia del Covid-19.

En el mercado de exportaciones, Antillana atiende a los principales compradores de langosta del mundo como lo son Asia, Europa y Norte América, en donde compite con la oferta de países del caribe como Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Cuba.

Las operaciones de pesca se vieron afectadas principalmente por el paso de los huracanes IOTA y ETA en la región de San Andrés y Providencia. Estas condiciones climáticas generaron importantes impactos en la capacidad de captura de los pescadores artesanales de providencia así como en la flota en general. Además de la exportación de langosta, Antillana inició programas de exportación de filete de trucha de los Andes a Europa, programa que espera consolidar durante este año 2022.

La apuesta de Antillana siempre ha sido hacer empresa y su presencia en Bogotá, Cartagena, San Andrés, Medellín, Cali y Barranquilla, le permite generar más de 520 empleos directos. Un total de 363 mujeres trabajan en la compañía no solo en áreas procesamiento, sino también en áreas administrativas, comerciales y operativas, participando tanto en la media y alta gerencia.

Antillana continuará en su propósito de trabajar desde la innovación, integrando al mercado nacional especies de diferentes orígenes alrededor del mundo para diversificar la categoría de pescados y mariscos, lo que le permite abrir al consumidor un portafolio con un alto valor agregado y la posibilidad de explorar diferentes opciones a la medida de sus gustos y exigencias.

Esta nueva alianza con Trident Seafoods es el inicio de una relación de dos grandes compañías que trabajando conjuntamente, esperan que en Colombia no solo se incremente el consumo per cápita, sino también, que puedan a futuro trabajar desde Colombia para generar un mayor impacto en la región de Suramérica a través de nuevos proyectos de innovación y cooperación.