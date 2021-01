Invertir en bolsa con estrategias avanzadas

Imagen de referencia

El trading en Forex puede ser muy fácil o difícil como usted lo desee. Al principio el invertir en bolsa se ve de una manera simple. Forex es un amplio mercado para el invertir en bolsa. Los Traders emplearan estas acciones para negociar y cubrir con fines de lucro, así como para el comercio y otros fines en él. El invertir en bolsa es uno de los mercados más grandes y negociado en el mundo y es utilizado por Traders individuales, instituciones financieras, brókers e inversores institucionales.

Puede parecer que su único trabajo como trader es seguir todos los pasos y estrategias para invertir en la bolsa de la mejor forma y con esto obtener todo su provecho. Sin embargo, el invertir en bolsa requiere de tiempo, paciencia, y la experiencia durante todo este proceso. Requerirá de habilidades, destreza, de análisis fundamentales y técnicos y una comprensión de los factores que impulsan a todo lo que implica y se ve en la bolsa. O, tal vez usted está deseando hallar un régimen de comercio en la bolsa preciso en internet lo cual no es tan simple.

Cobertura de Forex

Cuando una persona quiere entrar a invertir en la bolsa debe tener muy en cuenta la cobertura, esta es una forma de minimizar el peligro tomando ambas partes de un comercio al mismo tiempo. Si su bróker accede, una forma fácil de ocultar es tan solo para iniciar una posición larga y corta en el mismo tiempo. Los brókers avanzados a veces utilizan dos pares distintos para hacer una cobertura, pero eso puede llegar a ser algo complejo.

Estrategia de dividendos

Lo primero y más sencillo que debe realizar una persona a la hora de invertir en bolsa es buscar compañías seguras y que paguen dividendos, se preguntaran ¿Por qué? Esto es debido a que los dividendos que van a llegar cada trimestre generalmente, se van a poder reinvertir y también se podrán beneficiar de ese interés compuesto que siempre se está buscando, las compañías que pagan dividendos generalmente llevan muchos años pagándolos y estos son bastantes seguros incluso en tiempos de crisis no solo siguen pagando sus dividendos sino que los incrementan año tras año sin importar la situación económica, esta estrategia es sin duda mucho más segura que las estrategias que vamos a ver a continuación, sin embargo esta técnica como contraprestación da menos rentabilidad por capital.

Estrategia de valuación

Esta estrategia implica en invertir en compañías devaluadas, compañías que por alguna razón sea que lleva un par de trimestres que no son capaces de cumplir objetivos o quizás se vio alguna mala noticia de prensa o simplemente algo público salió a la luz, esto crea una sensación de pánico en la empresa y todo el mundo pensara en deshacerse de esta acción, lo cual hará que esta empresa pase de ser alcista a ser bajista y que este en una zona que no debería estar, es decir en una zona sobrevendida, por lo general con esta estrategia vamos a poder obtener un 20% o 30% de rentabilidad a corto quizás medio plazo, esta estrategia va a requerir estar atentos a la situación actual de la compañía si lo comparamos con la estrategia de dividendos, por otra parte con esta estrategia no es necesario estar monitoreando sus balances, su ratio de activos o pasivos, etc.

En cuanto al riesgo de esta estrategia se debe de tener claro que es un poco arriesgado que invertir a través de dividendos, pero si se presta suficiente atención y se tiene claros ciertos factores de la compañía no se deberían representar mayor problema.

Estrategia de crecimiento

Con esta estrategia será muy evidente la rentabilidad, es muy fácil encontrar estas compañías que realmente, lo que se desea buscar y como se encuentra no es tan fácil, esto va a llevar mucho tiempo, esta estrategia se basa en encontrar compañías que estén creciendo a un ritmo muy elevado, toda compañía que esté creciendo por debajo del 10% y no tenga un crecimiento más acelerado sus beneficios netos, estas compañías pueden ser muy rentables con lo cual su crecimiento se desacelera en un punto o puede que quizás no sean rentables todavía.