Hemos bancarizado al 90% de los colombianos en las regiones: Fredy Castro

Fredy Castro, director de la Banca de Oportunidades, en entrevista para Confidencial Colombia explica cuáles son las dificultades que han tenido que sortear para que las personas que viven de la minería en los diferentes territorios accedan a los servicios financieros y bancarios en nuestro país y cuenta además que a pesar de las problemas, hoy por hoy el 90% de los colombianos en las regiones se encuentran bancarizados.

¿Es la banca y el sector financiero el gran obstáculo para la formalización de la población que en los territorios viven de la minería?

Fredy Castro: La bancarización y acceso a los servicios financieros es un medio para lograr la formalización pero no es lo único. Esto es algo que tiene muchas aristas. La bancarización ayuda en una parte y debemos ser consciente que se encuentra limitada por el tema de cobertura, conectividad, la cultura de las mismas personas, etc. De cualquier manera si estoy seguro que con un mayor servicio financiero se puede de manera gradual, formalizar al sector minero.

¿Cómo se está llegando a estas poblaciones para que se bancaricen?

Fredy Castro: La Agencia Nacional de Minería viene realizando eventos en todo el país en los que se muestra la oferta de estos servicios que incluyen microcréditos, créditos, etc., porque muchas veces estas personas se autoexcluyen del sector financiero. Estos acercamientos nos han servido para obtener los datos necesarios y, de esta manera conocer donde se deben fortalecer estas oportunidades. Hoy solo dos de cada diez mineros acceden a un crédito en Colombia.

¿Qué soluciones les ofrece la banca a estas personas, muchas de ellas sin experiencia crediticia, tema por el que se niegan muchos préstamos en nuestro país?

Fredy Castro: El gran avance que dio el sector financiero en cobertura está asociado al desarrollo de un canal que se llama ‘Corresponsal Bancario’. En 2006, el 30% de los municipios no tenían corresponsal bancario ni una oficina. Desde 2015, ya cuentan al menos con una oficina. Pese a eso no todos los territorios cuentan con un corresponsal bancario. Tenemos un logro en este Gobierno que emitió el decreto que permite la creación del corresponsal bancario móvil en donde se puede hacer consignaciones, retiros, etc.

¿Cómo luchar con la cultura de las personas en los territorios que por su modo de vida no ven la necesidad de servicios de banco o de titulación de una propiedad minera?

Fredy Castro: No conozco una situación de esas. Puede que existan pero no he tenido que verlas

¿Qué pasa con el departamento del Chocó que es una zona minera bastante importante y que hoy por hoy no cuenta ni con la infraestructura adecuada ni con una buena conectividad de internet?

Fredy Castro: Hay departamentos que tienen un rezago muy grande en acceso financiero, Vaupés, Chocó, Guajira son solo tres ejemplos. Con el Chocó se mezclan varias cosas: informalidad, conectividad, vías primarias y terciarias y un gran rezago de servicios financieros. Junto a esto tenemos los pocos ingresos que logra su población. Aquí hay un reto enorme que se debe trabajar en el mediano plazo.

¿Cuál es la meta que se trazó en esta materia para el mediano plazo?

Fredy Castro: Nuestro Gobierno ya termina, dejamos la línea base de cara al próximo plan de desarrollo en donde se deben estipular las metas que se trace la próxima presidencia. Como Administración teníamos la meta de que al terminar el período el 85% de los colombianos accedieran al sistema financiero y ya vamos por el 90%, en gran parte por lo que fue Ingreso Solidario.