Colombia lidera importación de frutas frescas chilenas en la región: Prochile

A pesar del impacto de la crisis originada por la pandemia, el intercambio comercial de Chile a Colombia alcanzó en el 2021 la cifra de US$799 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 21.4%, respecto al 2020.

Hablamos con Marcela Aravena, directora de Prochile en Colombia, sobre el protagonismo del mercado colombiano en la exportación de frutas en Chile y el presente y futuro de la relación comercial entre ambos países.

¿Cómo está actualmente el mercado de frutas de Chile y cómo están viendo a Colombia en ese sentido?

Colombia es uno de los principales socios comerciales que tiene Chile a nivel de América del Sur. Colombia es el tercer mercado destino donde Chile invierte en el exterior. Tenemos tratado de libre de Comercio, tenemos la Alianza del Pacífico, entonces hay un marco que hace que Colombia sea tremendamente bien visto y de interés para los empresarios y empresarios chilenos.

Dentro de estas exportaciones chilenas al país, el sector de frutas frescas ocupa un lugar importante desde hace 4 décadas, siendo el producto de origen chileno de mayor preferencia por los consumidores colombianos. En 2021 estos envíos alcanzaron un volumen de 108 mil toneladas por valor de US$100 millones de dólares y entre las principales frutas exportadas están, las manzanas con US$80,6 millones, peras con US$18 millones, kiwis por US$3,8 millones, Uvas US$2,9 millones, duraznos US$914 mil dólares, y ciruelas por US$ 683 mil dólares.

Nosotros exportamos cerca de 800 millones de dólares a nivel país, a pesar de la pandemia logramos crecer un 21%. Nosotros estamos tremendamente contentos con esa cifra, vemos que hay una dinámica y hay una relación muy positiva entre ambos países. Aumentamos el 21% en nuestras exportaciones del 2020 al del 2021. Hay una aspecto también bien interesante que Colombia es el segundo mercado destino de la exportación de servicios chilenos.

¿Cuál es la fruta que más se consume en Colombia. Tienen datos concretos de consumo per cápitan de manzana o frutas?

Lo que nosotros vemos es que la fruta chilena que más se consume es la manzana. Esta manzana que uno ve en los supermercados y en distintos formatos, hay bolsas de seis que le sirve a los chicos para llevar al colegio, o sea, es una fruta que conversa muy bien con la fruta local, en algunos casos tiene una mayor vida útil, entonces eso te hace más fácil que tú la puedes tener en tu nevea o la puedes tener fuera de ella.

¿Y frente a la cifra de los 800 millones de dólares, corresponde al total del intercambio comercial o sólo es del mercado de exportación de frutas?

Ese es el total. De ese total, cerca de 55% de lo que se vende son alimentos y bebidas . Y dentro de esos alimentos una parte importante son las frutas frescas.

Estamos viviendo una crisis de suministros y una crisis de los contenedores, ¿eso de alguna u otra manera puede tocar ese intercambio fluido entre Chile y Colombia?

Esa es una crisis internacional, entonces en definitiva, no solamente Chile está teniendo desafios o dificultades desde el punto de vista logístico. Si antes llegaba algo en 20 días, ahora se está demorando más. Eso también te implica un desafio para la industria nacional. Que el producto de la fruta fresca logre llegar en las condiciones para que pueda ser consumido para los consumidores colombiano, no puede ser que a mitad de camino tengas cualquier problema y llega una fruta que no es consumible. Entonces eso es un desafio, no solo para la indrustria no solo chilena sino para la colombiana, cómo recibe esta fruta y la distribuye rapidamente para que pueda llegar a los puntos de consumo.

Finalmente, ¿Cómo están viendo a Colombia desde Chile, teniendo en cuenta el cambio en matería política que se dió en el país austral?

Colombia vuelvo a insistir, es un mercado tremendamente importante para el empresario chileno, hay muchas cosas que nos unen: el idioma, la forma de hacer los negocios, la cercanía, Colombia también es un punto estratégico para llegar a los mercados del norte. Entonces en definitiva lo que nosotros preveemos es que esto va a seguir creciendo. Este año celebramos el bicentenario de nuestra relación y eso lo que tenemos que aprovechar en ambas vías.