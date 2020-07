Cortesía

La colombiana Liliana Carreño fue nominada al premio Mujer TIC LATAM 2020 en su cuarta edición. Este es un reconocimiento al papel que desempeñan las mujeres dentro de la industria tecnológica, resaltando su aporte y trayectoria.

En 3 años como presidenta de Axede logró que la compañía disminuya su deuda de $50.000 millones en 60% y que pasara de un patrimonio de -$11.700 millones a uno de más de $1.200 millones. Sus pilares se centran en la innovación y transformación digital.

El Consejo Superior de la Judicatura, Compensar, Caracol Televisión, Porvenir, BBVA, Banco Popular e ICAP son algunas de las compañías que se han beneficiado de las soluciones de productividad que ofrece la empresa.

Confidencial Colombia se puso en contacto con Liliana Carreño para una entrevista en la que abordó temáticas relacionadas con la transformación digital y la innovación en tiempos de pandemia.

Confidencial Colombia: ¿Le parece que existe discriminación de género en las altas esferas del mundo empresarial? y si la ha vivido ¿cómo ha lidiado con ello?

Liliana Carreño: Hay muchas mujeres en el mundo que están en altos cargos empresariales, pero personalmente pienso que no es un tema de discriminación por género, sino un tema de discriminación por conocimiento y por capacidad. Es un tema que cualquier directivo debería poner sobre la mesa a la hora de dirigir. Si a mí me presentan como opción dos hombres y uno me esta demostrando mayor capacidad y mayor conocimiento para desempeñar el cargo, escojo al que tiene mayor capacidad y mayor conocimiento; si me ponen un hombre y una mujer y la mujer sabe y demuestra su mayor capacidad y conocimiento, ella va a ser la elegida.

Por otro lado, me parece que tener mujeres en los equipos empresariales y en los equipos directivos es una ventaja. Esa capacidad de multi-tarea que tenemos las mujeres genera valor de tener esa oportunidad de ver varias áreas del negocios de manera simultánea buscando como apoyarlas cada una sin perder el foco en ninguna de las tareas que tiene que hacer.

C.C.: ¿Cómo replantearon el enfoque de la compañía a raíz del cambio que significó la pandemia del COVID-19?

Liliana Carreño: Realmente con el cambio que significó la pandemia para nosotros es una oportunidad de seguir trabajando en la línea de innovación que venimos trabajando. Esta tiene dos vertientes: la de innovar sobre lo que ya existe e innovar para crear algo completamente nuevo. Con la pandemia hicimos las dos cosas, cogimos nuestro portafolio, el portafolio tradicional y lo reconvertimos a una operación apropiada para las nuevas condiciones de trabajo que existen en el mercado. Entonces soluciones tradicionales como una mesa de dinero que solamente se veían trabajando desde los edificios de los bancos en unas plataformas gigantescas y en unas operaciones gigantescas hoy las hemos retransformado y con productos creados por nosotros como ‘interaction’ y síntesis tomamos las plataformas tradicionales de nuestros fabricantes las llevamos al servicio web para que los ‘traders’ puedan trabajar desde casa pero potenciadas con las plataformas de generación y medición de productividad, eso como un ejemplo de lo que es innovar sobre lo que existe.

Por otra parte, empezamos a crear productos nuevos que apoyaran el proceso de reactivación económica asociada a la nueva normalidad de mercado y empresarial con la creación de productos nuevos como por ejemplo tempix que es un producto que nos permite validar que las personas que están ingresando a las instalaciones a las que están llegando cumplen con todas las condiciones de bioseguridad que exige el gobierno. Nuestro foco en este tema de qué significa el cambio en medio de la pandemia es mantenernos en nuestra condición de innovación, siempre alineados con el tema de transformación digital, generadora de valor en temas de productividad y rentabilidad para nuestros clientes tanto sobre el portafolio actual y productos completamente nuevos que impacten de manera diferente el mercado.

C.C.: El cambio de rumbo que le dio a AXEDE en tan poco tiempo parece casi que hecho con una varita mágica ¿Con qué pilar fundamental trabajó el proceso para que la compañía cambiara de panorama?

Liliana Carreño: Realmente siempre he pensado que todas las crisis traen oportunidades y en este caso fue la oportunidad de la reinvención, reinventarnos desde todos los puntos de vista, cómo hacer el trabajo comercial, operativo y administrativo de maneras más eficientes y sobre todo más creativas e innovadoras. Eso que significó crear un departamento de I+D+i+d: investigación, desarrollo, innovación y diferenciación, que es donde están los pilares fundamentales de la reinvención de nuestro negocio. Yo sé que en el mercado se habla mucho de investigación y desarrollo, e incluso de innovación, pero lo que se tiene que tener claro es que todo lo que se innova, todo lo que se crea es un departamento de este estilo tiene que generar un valor real, una diferenciación especifica que haga que para el cliente ese producto sea único y especial, no necesariamente un producto general para el mercado, si no un producto que sea capaz de apropiarse de la estrategia del cliente generándole un valor real desde el punto de vista de productividad y rentabilidad. Obviamente esto va acompañado de todo un equipo de trabajo, no se puede hacer solo, lograr que todo un equipo de trabajo se aliene con lo que estamos haciendo con lo que estamos diciendo, con el nuevo norte, el nuevo objetivo y todos aportando para conseguir el mismo resultado estratégico.

Liliana Carreño: ¿Siente que al estar nominada al premio de Mujer TIC 2020 su responsabilidad es más amplia en cuanto a contribuir para generar más empleos a las mujeres?

Liliana Carreño: Realmente no es una mayor responsabilidad para contribuir con empleos hacia la mujer. Es una mayor responsabilidad en motivar a que absolutamente todas las mujeres somos capaces de llegar a donde nos lo propongamos, independientemente de cuál sea el objetivo o cual sea el norte que queramos. Mientras haya ética, honestidad, compromiso y alta pasión en lo que se busca siempre, se va a conseguir el objetivo. Creo que mi responsabilidad nominada como Mujer TIC no es a generar más empleos para la mujer, sino motivar a más mujeres a conseguir el objetivo que se propongan.

C.C.: ¿Qué objetivos tiene trazados a futuro en lo profesional y con la compañía?

Liliana Carreño: En este momento mi objetivo profesional y de compañía están alineados y lo que espero conseguir en un futuro de mediano, corto plazo es la internacionalización de la operación, demostrar que con lo que hemos hecho podemos empezar a generar valor en otros mercados. En otros países que están ávidos de crecimiento y que se pueden apoyar muy positivamente.