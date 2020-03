A endeudarse señor Gobierno, Cecilia López

Cecilia López, directora CISOE/ColombiaCheck-cortesía

La exministra y directora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económica – Cisoe, Cecilia López, habla entrevista para Confidencial Colombia y asegura que la pandemia del COVID 19, obligará al Gobierno Nacional a un endeudamiento mayor del 50%

¿La economía de Colombia puede resistir una cuarentena más allá de los 19 días de aislamiento obligatorio decretados por el Gobierno Nacional?

Cecilia López (CL): Eso depende fundamentalmente del Gobierno, quien debe entender que es el Estado quien salva las economías de la crisis que está generando la pandemia. Obviamente la solidaridad de los que más tienen es importante, pero es la institución quien tiene que atender los sistemas de salud, además de frenar el deterioro tan drástico que esto va a generar. Un error que está se está cometiendo, en particular el ministro de Hacienda, es asegurar que no se va a endeudar. En mi última columna en el diario Portafolio expreso que lo que se debe hacer es precisamente eso, porque se necesitan recursos para atender lo que se viene. Después, cuando la economía se recupere todos vamos a tener que ayudar, pero que la economía resista o no, depende de la inyección de recursos que se haga en estos momentos para atender los temas de salud, contaminación, problemas de tipo social, asuntos laborales y del sector de emprendimiento.

¿Comparte entonces la opinión del exministro Juan Camilo Restrepo quien dice que el endeudamiento podría crecer al 70% del PIB?

CL: Totalmente de acuerdo. El presidente no puede caer en estas timideces, menos creer que prestando plata de los fondos se va a solucionar el problema. Esto es de unas dimensiones enormes y solo se va a solucionar endeudándose, por eso sin penas y sin titubeos, yo le digo, señor Gobierno a endeudarse. Coincido con Juan Camilo Restrepo en que el Gobierno se debe endeudar, así se llegue al 70% del PIB

Si esto ocurre, nos veríamos obligados a una nueva reforma tributaria…

CL: Por supuesto. El endeudamiento lo tiene que pagar el país, el temas es cómo. No se puede acudir a la malévola fórmula de gravar al ciudadano de a pie, especialmente al de estrato tres. Estoy sorprendida de ver que unas empresas a las que se les dio exenciones, no han sido solidarias.

El país acaba de salir de una reforma tributaria bastante fuerte.

CL: ¿Qué otra posibilidad hay?, a menos que el Gobierno decida emitir. Es necesario que el país tenga claro, que se debe hacer un esfuerzo enorme pero que cuando llegue ese momento, se piense en gravar a los que más tienen y no como se acostumbra en Colombia de hacerlo sobre el trabajador, librando a la clase pudiente y a las grandes empresas de más impuestos. Tenemos que ser conscientes de que no nos va a caer plata del cielo.

¿Es hora de acabar con la regla fiscal?

CL: Sin duda alguna. Hay que salvar a la gente y salvar la economía, pero salvar a la gente implica salvar la economía. Primero hay que frenar esta pandemia, el número de contagiados en Colombia no ha disminuido, por el contrario ha aumentado. La prioridad es detenerla y el país parece no tener los medios, porque el sistema de salud no está preparado para este objetivo.

¿Se hizo bien utilizando los ahorros de las pensiones y la estabilización petrolera?

CL: Esto es una medida transitoria, puede que sea lo más inmediato que se les ocurrió porque están bajo la presión de no querer endeudarse, pero tarde o temprano lo tendrán que hacer. Comprometer la plata de las pensiones que se pagan dentro de cuarenta años, no sé qué tan bueno haya sido, porque el sistema pensional de Colombia es un desastre. Me pareció que fue bastante irresponsable decir que ese dinero era para los bancos, porque no es cierto. Lo que si es cierto es que si el sistema financiero se quiebra, se quiebra de paso el país. Aquí al Gobierno Nacional le toca aceptar que se debe endeudar.

¿Comparte la preocupación de Mauricio Toro, presidente de la Comisión de Emprendimiento del Congreso, por la posible caída de nuevos emprendimientos empresariales relacionados con la economía naranja?

CL: Eso es cierto, pero primero debemos mirar que es economía naranja y quienes se han estado beneficiando de los subsidios que le han dado a la economía naranja, ¿son las grandes empresas?; ¿son los grandes emprendedores?; ¿son los pequeños empresarios? Yo le tengo muchas críticas a este sector, porque lo que se ha hecho es decirle a una persona que tiene una idea de negocios: usted tiene estos instrumentos y que le vaya bien, no hay un seguimiento, ni un acompañamiento. En Colombia no hay conciencia de la dimensión de la crisis, no sabemos cuánto puede durar. Si miramos a China, nos vamos a dar cuenta de que su crisis viene desde diciembre y hasta este momento se está recuperando. Podríamos estar cuatro meses paralizados, lo que nos generaría problemas inmensos en la economía.

¿Si Estados Unidos y Brasil no toman medidas urgentes desde ya, esto podría durar más allá del 2020?

CL: Una de las características de la globalización son los males globales. La pandemia es global, de tal manera que lo que haga un país, afecta a los otros, mucho más si se trata de Estados Unidos, que tiene mucha influencia en los países de la región. Así cierre si sus fronteras, pero si no controla el problema desde ya, las consecuencias sobre América Latina van a ser incalculables. Es una irresponsabilidad de presidentes como Trump y como Bolsonaro, inclusive de México, de no ejercer medidas que frenen el contagio.

Si es así, entonces de nada nos van a servir estos 19 días de aislamiento preventivo obligatorio

CL: Nos toca mirar cuánto puede durar esta emergencia, porque no podemos estar aislados mucho tiempo, hay gente que requiere viajar, negocios que necesitan abrirse. Lo podemos minimizar por unos días, pero no por meses. Aquí la pregunta es, si con la globalización se puede mantener un aislamiento permanente.