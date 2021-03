La suspensión del tráfico del Canal de Suez profundiza la crisis mundial de contenedores

La suspensión del tráfico a través del Canal de Suez ha agravado los problemas para las líneas navieras que ya enfrentaban interrupciones y retrasos en el suministro de productos minoristas a los consumidores, dijeron fuentes de envío.

Las empresas de transporte de contenedores, que transportan productos que van desde teléfonos móviles y artículos de diseño hasta plátanos, han estado luchando durante meses con las interrupciones causadas por la pandemia de coronavirus y un aumento en la demanda de productos minoristas que condujeron a cuellos de botella logísticos más amplios en todo el mundo.

En el último desafío, más de 30 portacontenedores no pueden navegar después de que el boxship Ever Given de 400 metros (430 yardas) encalló en el Canal de Suez, bloqueando el tránsito, dijeron las fuentes.

Se están haciendo intentos para reflotar el barco, pero una de las compañías involucradas en los esfuerzos dijo que podría llevar semanas.

“Con las cadenas de suministro ya bajo presión, un gran buque portacontenedores ha bloqueado literalmente una de las principales rutas del comercio mundial”, dijo la economista senior de ING Joanna Konings. “Mientras la Autoridad del Canal de Suez trabaja para liberar el canal, el tráfico se está acumulando y los insumos faltantes interrumpirán las cadenas de suministro”.

MSC de Suiza, la línea de transporte de contenedores número 2 del mundo, dijo que todos los principales transportistas de contenedores se habían visto afectados por el bloqueo en el Canal de Suez.

“Como usuario frecuente del canal, MSC está monitoreando la situación muy de cerca para obtener actualizaciones en caso de que se requiera algún plan de contingencia de la red de servicio o de la flota y para ver cómo la circulación de contenedores puede verse afectada en un mercado que ya es desafiante”, dijo en un comunicado.

“Los clientes de MSC con carga que debe transitar por el canal en los próximos días deben estar preparados para posibles cambios de horario”.

La compañía naviera más grande del mundo, AP Moller Maersk, dijo por separado que estaba considerando desviar buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que agregaría de cinco a seis días al viaje entre Asia y Europa.

También estaba considerando enviar carga urgente en trenes y aviones, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

Otra empresa líder, Hapag Lloyd, dijo en una nota a los clientes que “actualmente está investigando posibles desvíos de buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza”.

Tiempos de espera más largos

Fuentes comerciales y marítimas dijeron que, dependiendo de cuánto duren las interrupciones de Suez, el transporte de mercancías de los fabricantes en Asia a los compradores en Europa podría verse aún más afectado.

Leon Willems, portavoz del puerto de Rotterdam, la puerta de entrada más grande de Europa, dijo que la demanda de logística ya había superado la capacidad antes del incidente de Suez.

“Todos los puertos de Europa occidental van a sentir esto. Llevamos 48 horas en esto y esperamos tanto para las empresas como para los consumidores que se resuelva pronto”, dijo Willems.

“Cuando estos barcos lleguen a Europa, inevitablemente habrá tiempos de espera más largos”, dijo. “Tenemos mucho espacio, pero no tenemos un número ilimitado de muelles y grúas para descargar estos productos”.

Amberes, otro puerto europeo líder, ya se había enfrentado a una logística de contenedores estirada durante meses, dijo a Reuters su director ejecutivo, Jacques Vandermeiren.

“Cuando hay perturbaciones en esa cadena de suministro global, todo el mundo está sufriendo”, dijo.

Cualquier otra interrupción global ejercerá aún más presión sobre los puertos de EE. UU., Que ya están luchando con retrasos de más de 90 barcos, dijeron fuentes de envío.

En las últimas semanas, el costo de transporte de mercancías desde Asia a la costa este de EE. UU. Ha aumentado a más de $ 5,000 por FEU (unidad equivalente a cuarenta pies) frente a $ 2,775 por FEU en marzo del año pasado, y las tarifas a la costa oeste también se han fortalecido, datos de S&P Global Platts Containers.

Los buques portacontenedores enfrentaron tiempos de espera y descarga más largos en los puertos de la costa oeste que en otras partes de los Estados Unidos y en todo el mundo, mostró el análisis del proyecto de plataforma logística44.

Los puertos de la costa este de Estados Unidos están más expuestos que los puertos de la costa oeste a cualquier interrupción en el Canal de Suez, dijeron analistas.

Una portavoz del puerto de Nueva York y Nueva Jersey en la costa este dijo que no hubo un impacto inmediato, pero que la situación estaba siendo vigilada de cerca.

“Un cierre prolongado (de Suez) también empeoraría la actual escasez global de equipos de contenedores, ya que las cajas que están atascadas junto con los buques no pueden repatriarse a Asia, para llenarse con nueva carga”, dijo Alan Murphy, director ejecutivo de analistas Sea -Inteligencia.

“Esto, a su vez, podría ejercer una presión adicional al alza sobre las tarifas de transporte que ya son récord, ya que los exportadores luchan por asegurar los pocos contenedores vacíos que quedan”.