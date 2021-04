Duque no da el brazo a torcer en insiste en aprobación de la reforma tributaria

Iván Duque, Presidente de Colombia / Confidencial Colombia

En entrevista este jueves con La W Radio, el Presidente Iván Duque Márquez recalcó que el interés del Gobierno, frente al trámite de la reforma tributaria, bautizada como “Agenda de Solidaridad Sostenible” y presentada a consideración del Legislativo, es buscar consensos en el marco de la democracia y en el Congreso de la República, el escenario natural para ello, donde -dijo- se le podrán hacer todas las modificaciones que se requieran.

“En este momento el mensaje es que queremos llegar al mayor acuerdo posible en el seno de las instituciones, y que sea en ese espacio donde se hagan modificaciones estructurales, todas las que se requieran, bajo el principio de buscar la protección de los más vulnerables, estabilizar las finanzas de la nación y mantener el grado de inversión”, subrayó el Mandatario.

De acuerdo con Duque, su “Presidencia ha sido dialogante”, por lo que espera que con una discusión democrática e institucional, con las propuestas de los partidos y de los distintos sectores, se pueda resolver esta situación.

“Lo que hemos buscado es que se abra una discusión democrática, deliberativa, constructiva, en el seno de las instituciones, donde la consigna sea proteger al más vulnerable, proteger nuestra economía, pero también proteger a nuestra clase media”, sostuvo.

Reconoció que muchas de esas medidas son difíciles de explicar y hasta impopulares, pero que está dispuesto a concertar, porque “este no es un asunto de mi Gobierno, ni es un asunto de coyuntura”, sino de estabilizar las finanzas del país para que se mantenga la posibilidad de seguir financiando la infraestructura, los beneficios a los colombianos más vulnerables y, sobre todo, cerrar las brechas sociales.

Reiteró que en esa “actitud dialogante y siempre constructiva y humilde”, entiende la dificultad de la coyuntura, “pero queremos ser asertivos y, para serlo, espero que en la discusión que tengamos con el Congreso de la República logremos ese consenso, donde dejemos claridad de que aquí se quiere proteger a quienes más lo necesitan y a nuestra clase media”.

El Presidente sostuvo que, hoy más que nunca, se necesita construir con las propuestas que ya han puesto sobre la mesa muchos sectores políticos y gremios como la ANDI, el Consejo Gremial, los partidos, ya que “hoy necesitamos que Colombia, en el marco de las instituciones, pueda tener esa discusión constructiva y llegar a grandes acuerdos”.

También explicó que hay que buscar que las personas que más tienen puedan hacer un aporte para sortear esta situación y dejarle allanado a la próxima administración un camino que le permita navegar por ese territorio de incertidumbre que ha sido la pandemia del covid-19 y que seguramente se verá en la pospandemia.

Reiteró que esta reforma no es para su Gobierno, ya que los recaudos se van a generar en el 2022 y sus efectos se verán en el 2023, y recalcó que los programas sociales generados para enfrentar la pandemia y proteger a los sectores más vulnerables, como Ingreso Solidario, PAEF y devolución del IVA, se extenderían.

Aclaró que la iniciativa en el Congreso envía un mensaje de estabilidad tanto a nivel interno como externo, en cuanto a calificación crediticia y grado de inversión, por lo que no es conveniente retirarla, y subrayó que en el Legislativo se pueden hacer proposiciones sustitutivas y todas las modificaciones que se requieran.

“Hablar de un retiro cuando existe la posibilidad de hacer la modificación total, si se quiere, en el Congreso”, sostuvo el Jefe de Estado, sería un mensaje que en estos momentos podría dejar una gran incertidumbre financiera económica, que trae efectos negativos para toda la sociedad colombiana, empezando por aumentar el costo del financiamiento y los efectos que pueda tener en el tipo de cambio.

“Yo no pretendo imponer la reforma que radicamos. Yo no pretendo que lo que radicamos sean líneas rojas. Hemos dicho que estamos abiertos, en el marco de las instituciones, y con humildad estaremos escuchando todas las propuestas para que salga, recoja y reúna el consenso de los partidos políticos en el seno del Congreso, como siempre se ha dado a través de los procedimientos. De manera que nuestro objetivo, aquí, no es imponerle a nadie nada; es buscar las soluciones que el país requiere”, subrayó el Presidente Duque.