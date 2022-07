¿Dónde y cómo encontrar un gran tutor?

Hoy en día existen muchas opciones para encontrar a un gran tutor de cualquier asignatura, y gracias a las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías es más fácil su búsqueda. Los tutores son la mejor clave para reforzar nuestros conocimientos o empezar de cero en una asignatura, idioma o incluso el aprendizaje de un instrumento.

Plataformas como Busca Tu Profesor nos ofrecen la posibilidad de encontrar al mejor tutor que se adecúe a nuestras habilidades y fortalezas, cuenta con más de 1300 profesores en más de 50 ciudades de la República Mexicana y el proceso de búsqueda es totalmente gratuito.

Maneras de encontrar a un buen tutor.

Hay muchas formas de encontrar un gran tutor, y una de las más comunes es a través de recomendaciones y referencias. Muchas personas suelen pedir a sus familiares y conocidos algunas recomendaciones sobre los tutores que han tenido. Incluso es válido preguntar a los maestros de las escuelas de nuestros hijos sobre alguna referencia, ya que probablemente ellos conozcan a un buen tutor.

También hay tutores que suelen ser recomendados por las mismas universidades, bibliotecas o centros comunitarios locales. Pero si prefieres lo tradicional, entonces también puedes buscar a través de los anuncios en periódicos y directorios telefónicos.

Sin olvidar que el método de búsqueda más fácil es el internet, ahora solo puedes colocar la palabra “tutor” y encontrarás una infinidad de opciones. Puedes buscarlos por ciudad, asignatura, e incluso por precios.

Actualmente existen plataformas que facilitan tu proceso de búsqueda con mejores herramientas como Busca Tu Profesor. La plataforma te ofrece un filtro de búsqueda a través de calificaciones, reseñas y precios. Además, le da la oportunidad a los docentes de escribir una breve descripción sobre sus servicios, así como enseñar algunos certificados y título de su preparación académica y profesional. Con ayuda de esto es más fácil que puedas encontrar a alguien que encaje con todas tus necesidades académicas.

Consejos para encontrar un buen tutor:

Es importante que tomes en cuenta algunas cosas antes de elegir un tutor, a continuación, te decimos cuales:

• Analiza cuál es tu situación

Si es tu primera vez buscando un tutor, es importante que estudies un poco el mercado, ya que encontrarás muchas ofertas de sesiones en internet, pero tienes que compararlas bien antes de tomar una decisión. Por eso te recomendamos explorar los sitios, leer las reseñas, checar los precios, el número de lecciones y las calificaciones.

• Revisa las reseñas

Puedes revisar las reseñas, pero no confíes por completo en ellas ya que es normal encontrar tanto comentarios positivos como negativos. Aunque si es bueno que no tengas en consideración a los tutores que tienen muchas malas críticas, y los que solo tienen uno o dos comentarios imparciales puedes tomarlo en cuenta.

• Busca un profesional

Busca una persona que tenga conocimientos sobre la asignatura que quieres aprender, ya que no tiene caso contratar los servicios de una persona que no es profesional en el tema. No importa si es un estudiante universitario o un profesional, lo que importa es que pueda enseñarte lo que necesitas.