Día sin IVA: Con estos descuentos BBVA se suma a la jornada

BBVA se une al Día sin IVA que se celebrará este sábado 21 noviembre en Colombia y ofrece descuentos en tasas de interés y triple puntaje por compras.

Para el tercer Día Sin IVA, la entidad ofrecerá descuentos de hasta 40% en la tasa de interés para compras con tarjeta de crédito superiores a 100.000 pesos y hasta dos millones de pesos.

Así mismo, quienes realicen sus compras superiores a 100.000 pesos con tarjetas débito recibirán triple puntaje.

Entre los consejos que formula la entidad para hacer de esta jornada una actividad comercial segura, está: seleccionar los productos con tiempo, realizar un presupuesto con las compras que realizará y verificar la seguridad de las páginas web donde realizará las transacciones.

Con descuentos de hasta el 40% en la tasa de interés para compras con tarjeta de crédito superiores a 100.000 pesos y hasta de dos millones de pesos y triple puntaje para tarjetas débito por compras superiores a los 100.000 pesos, BBVA se une a la tercera jornada del Día sin IVA que se llevará a cabo en el país este sábado 21 de noviembre.

Recomendaciones

Para la realización de la jornada el Gobierno Nacional ha recomendado cumplir con las normas de bioseguridad y ha establecido que las compras de celulares, electrodomésticos y computadores se realicen de manera virtual. El retiro se debe programar dentro de las dos semanas siguientes a la compra.

Así mismo, ha dispuesto que los establecimientos comerciales funcionen las 24 horas del día, cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad, con el fin de que estas actividades no generen congestiones y aglomeraciones.

De esta manera y con el fin de sacarle el mayor provecho a la jornada, es recomendable que:

– Seleccionar los productos que se vayan a adquirir con tiempo.

– Realice un presupuesto de las compras que realizará con el fin de no perder el control de sus finanzas.

– Verificar la autenticidad de la página web o del establecimiento comercial donde realizará la compra.

– Efectuar las compras en establecimiento reconocidos.

– No dar clic en links de ofertas o promociones si no se conoce su procedencia.

– Revisar que se cuente con el saldo suficiente en la tarjeta que va a utilizar.

– Confirme que tenga activada las notificaciones para que pueda monitorear las compras y verificar los pagos.

Por último, si es de mucha urgencia o necesidad salir a hacer sus compras de manera presencial, recuerde usar tapabocas, guardar distancia social de dos metros, lavarse las manos y limpiar muy bien los productos que lleve a su casa.