Criptomonedas potenciando la creación de pornografía en 2021. ¿Cómo? ¡Le explicamos!

Lo creas o no, la industria de las criptomonedas y la industria del porno tienen una historia considerable juntas. La industria de las criptomonedas es como Bitcoin, en 2021 una plataforma llamada Only Fans decidió prohibir todo el contenido para adultos. A pesar que, se hizo tendencia por proporcionar mucho contenido explícito a los espectadores. El creador de esta plataforma comentó que ha habido un negocio muy rentable al combinar las criptomonedas con la industria del porno. Sin embargo, tuvo que suspenderse porque los bancos están imponiendo enormes presiones sobre la empresa. El sistema de pagos y todo el ecosistema de los pagos han mostrado mucha hipocresía, moral y control. La industria del porno tiene fuertes vínculos con el mundo de las criptomonedas. Por lo tanto, el creador de esta aplicación dice que los bancos han garantizado el aseguramiento necesario para los pagos realizados por Plataformas como 1kdailyprofit.app/es/.

A principios de este año, la plataforma Only Fans decidió prohibir todos los proveedores de contenido explícito. Sin embargo, la razón detrás de esto fue que los bancos están imponiendo una fuerte presión porque no procesarán ningún pago relacionado con el contenido explícito. No obstante, los usuarios se rebelaron contra la prohibición. Además, el creador de esta aplicación dijo a los periodistas que los bancos se niegan a aceptar pagos relacionados con el contenido para adultos.

Por otro lado, el creador de Only Fans dice que la plataforma está diseñada para brindar un servicio de streaming (transmisión), también quiere distanciarse por completo de la industria del porno. También se ha enfrentado a muchos problemas. Por los métodos de pago, las diferentes organizaciones bancarias del mundo están abrumadas por las industrias telefónicas. Esto no es nuevo, ha estado allí durante muchos años. Hay muchas ganancias que la empresa no obtiene por sí misma. Hay problemas como fondos congelados, grandes pérdidas y las trabajadoras sexuales no reciben nada. Por lo tanto, deben tomar precauciones adicionales para no ser estafados y alejarse del peligro.

Hay muchos canales de pornografía enfrentando muchos problemas debido a la gran popularidad de las criptomonedas. Las criptomonedas son un medio increíble para realizar pagos, debido a esto, la gente quiere que estos canales acepten sus pagos. Sin embargo, no es del todo posible. Aunque muchos canales de pornografía aceptan pagos en criptomonedas, se enfrentan a tremendos problemas. Algunos pagos no se liquidan, mientras que otros son robados en el camino. Por lo tanto, sus fuentes de ingresos son diferidas, enfrentando enormes pérdidas. La industria del porno en general enfrenta problemas y los proveedores de canales deben tomar medidas necesarias. El cofundador de un canal porno argentino llamado “my bad reputation” dice que las criptomonedas se adoptaron para encontrar estabilidad financiera, pero hoy en día no tiene apoyo.

Hay aplicaciones que aceptan pagos con criptomonedas para aprovechar al máximo la industria emergente. Muchas plataformas surgen de la nada y conectan la industria del porno y la industria de las criptomonedas. Ambas partes obtienen grandes beneficios, ya que es un método seguro, simple y bien ejecutado de aceptar pagos. Sin embargo, los sistemas bancarios organizados y centralizados no les permiten sacar el total. Por lo tanto, es uno de los principales problemas entre las diferentes industrias, las cuales están muy bien desarrolladas y brindan servicios esenciales.

Cuando la plataforma Only Fans estuvo a punto de prohibir el contenido para adultos, surgieron otros pequeños canales para aprovechar el mercado emergente. Sin embargo, esto no pudo ser. La plataforma Only Fans revirtió su decisión de no brindar contenido para adultos a la gente. Por lo tanto, fue una mala noticia para muchas aplicaciones emergentes que surgieron mientras la plataforma Only Fans enfrentaba problemas. Sin embargo, hay muchas cosas ocultas entre las criptomonedas y la industria del porno. Las criptomonedas están destinadas a popularizar la pornografía, proporcionando aplicaciones y canales para aceptar pagos con criptomonedas. Por ende, existe una gran conexión entre las criptomonedas y la industria pornográfica.