¿Cómo es la economía que recibe Gustavo Petro?

Foto: Cortesía

En entrevista para Confidencial Colombia, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad América, Esteban Durán Becerra, considera que el presidente electo, Gustavo Petro, tiene un enorme en reto en lo que tiene que ver con la superación de la pobreza en el país, no solo por los problemas sociales que históricamente se han enfrentado sino además por la crisis que la pandemia del Covid19 dejó en la economía.

Duran Becerra dice que cualquier cambio que se haga en los próximos cuatro años se debe ejecutar de manera prudente para no sus efectos no generen pánico y por supuesto no desemboque en una fuga de capitales.

En lo que tiene que ver con una posible reforma tributaria que presente el gobierno Petro a consideración del legislativo, debe tener en cuenta que no puede gravar con más impuestos a la clase media porque estaría afectando a miles de trabajadores.

