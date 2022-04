Conozca la ruta para emprender o expandir su empresa en Canadá

Canadá es uno de los países más atractivos para conseguir trabajo y vivir, por eso no resulta extraño que cada día se abran más oportunidades para que muchos colombianos tengan la oportunidad de mudarse a ese país. Además, existe un entorno de bajos impuestos para que los negocios puedan prosperar. Hoy por hoy existen diferentes vías para poder llegar.

La pregunta que todas las personas se hacen: ¿Cómo lograr migrar y expandir mi empresa en el mercado canadiense? Aquí le contamos los pasos.

Primer paso: Tener una empresa o emprendimiento en desarrollo que esté generando ventas y tracción.

Segundo paso: Desarrollar un plan de negocio enfocado a la expansión de tu emprendimiento empresa hacia el mercado canadiense.

Tercero: Iniciar un proceso de registro y constitución legal de la empresa en Canadá

Cuarto: Iniciar el proceso de tramites de visa y permisos de trabajo para poder expandir tu negocio en Canadá.

Para iniciar este proceso, es recomendable estar acompañado de profesionales expertos en el tema. En esta ocasión acompañarán el proceso empresas certificadas como Edooconnect, Cinnetico y Desloges Law Group. Toda esta información la recibirá de manera mas profunda en el evento del próximo 20 de Abril.

El próximo 20 de Abril la plataforma de estudios, emprendimiento y migración a Canadá Edooconnect.com realizará un evento Conectando Canadá: ¨La ruta empresarial¨ donde dará un asesoramiento por expertos en temas de migración, desarrollo empresarial y emprendimiento. Allí los empresarios interesados en expandir o crear su negocio en Canadá podrán comenzar a hacer su proceso para llegar al país del norte de manera mas expedita. El evento se realizará en el hotel NH Teleport en la ciudad de Bogotá y será transmitido vía streaming para que las personas se puedan conectar dese cualquier lugar del país.

En este evento los asistentes tendrán información exclusiva sobre cómo adaptar su negocio al mercado norteamericano, migración y reubicación empresarial y establecimiento comercial.

Entre los especialistas que guiarán el proceso está el abogado Andrew Carvajal, socio de Desloges Law Group, firma originaria de Toronto, donde lidera el área de Inmigración Económica y es también director del Grupo Latinoamericano de la firma. Bachelor of Arts, Master of Arts, Bachelor of Laws y Bachelor of Civil Law de la Universidad de McGill. Es miembro de la Sociedad de Leyes de Ontario desde el 2011. Su práctica en inmigración se enfoca en todo tipo de inmigración corporativa, incluyendo permisos de trabajo y solicitudes de Labour Market Impact Assessments (LMIAs).

Andrés Felipe Rey, Economista de la Universidad de Rosario (Colombia) con Maestría en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona (España). Cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años dedicados al diseño, implementación y dirección de programas de emprendimiento, desarrollo y fortalecimiento empresarial. Actualmente desde su empresa Cinnetico en asocio con Edooconnect trabajan asesorando compañías y personas para abrir sus negocios en Canadá.

De igual forma, el evento contará con la participación de la Cámara de Comercio colombo -canadiense, Embajada de Canadá en Colombia y Ministerio del Comercio.

Los empresarios que quieran asistir al evento deberán inscribirse en: https://edooconnect.com/empresarios/

Según los expertos las posibilidades de abrir empresa en Canadá son totalmente viable gracias a los diferentes factores que hacen de este país un destino abierto a dar oportunidades:

• La población de Canadá alcanza los 38,1 millones de habitantes su extensión territorial es de 9.893.340 km2, por su parte Colombia tiene una extensión territorial de 1.141.748 km2 así que es aprox. 8.6 veces mas grande que Colombia y tiene 12 millones menos de habitantes

• El costo de vida en Canadá, es en promedio entre un 15% y un 20% más bajo que en los Estados Unidos.

• Más del 60% del tejido empresarial en Canadá lo componen micro, pequeñas y medianas empresas.

• La tasa de desempleo es de apenas el 5,6%

• La región Toronto-Waterloo es considerado el Silicon valley del norte, con una tasa de creación de empresas mucho mayor a USA

• Montreal es considerado el centro de creación de empresas especializadas en inteligencia artificial más importante del mundo

• Más del 30% de las empresas en Canadá son creadas y desarrolladas por población migrante y son los responsables de más de la mitad de la generación de nuevos empleos

• Mas del 76% son empresas dedicadas a la producción de bienes, mientras que el 24% son empresas dedicadas a la prestación de servicios

• Mas de 100,000 nuevos negocios son creados en Canadá año por año

• Mas del 35% de estos nuevos negocios, permanecen vigentes y creciendo por más de 5 años, una de las tasas de permanencia en los negocios mas importantes de toda la región (En Colombia, apenas un 8% de las empresas logran mantenerse por mas de 5 años)