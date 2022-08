BBVA, mejor banco digital en América Latina y Europa según The Banker

La publicación británica The Banker, del grupo Financial Times, eligió a BBVA como el mejor banco digital en Europa y América Latina en sus Innovation in Digital Banking Awards. Además, la revista especializada premió en esta edición a la mejor colaboración entre un banco y una ‘fintech’, a la solución biométrica de Veridas para los clientes pensionados de BBVA México.

La estrategia de digitalización de la entidad financiera ha demostrado ser una gran ventaja frente al desafiante escenario en el que los clientes del banco utilizan cada vez más los canales online. De hecho, los clientes digitales del Grupo han crecido un 36% en los últimos dos años y suman 43,6 millones, un 70% del total de clientes en el mundo. La digitalización permite al banco ser más eficiente y, sobre todo, brindar a los clientes canales cómodos, sencillos y accesibles para que puedan relacionarse con BBVA cuándo y cómo más les convenga.

Una estrategia que está mostrando buenos resultados y que convence a medios especializados como The Banker, que ha elegido a BBVA como el mejor banco digital de América Latina y Europa en sus Innovation in Digital Banking Awards. Estos premios reconocen a los bancos más innovadores de todo el mundo por proyectos digitales que demuestren innovación, utilidad y transformación. La publicación destaca que “BBVA ha puesto en el centro de su estrategia digital y de transformación la prioridad de mejorar la salud financiera de sus clientes, tanto particulares como empresas, para ayudarles en su transición hacia una economía más sostenible”.

The Banker asegura en su premio de banca digital en América Latina que “la innovación y la digitalización siguen en el centro de la estrategia de BBVA”, como lo demuestra la creciente adopción de las soluciones digitales en la región, que van desde la ‘app’ hasta las ventas a través de canales digitales.

Como ejemplo de esta innovación BBVA México diseñó un producto de seguro llamado Tu médico particular, que asesora a clientes a través de la red comercial para ofrecerles una cobertura sanitaria de forma inteligente. Además, con productos como Double play, el banco está ampliando su estrategia para competir con los neobancos.

Asimismo, en materia de pagos la entidad ha ampliado recientemente su PSP Openpay de México a Colombia, Perú y, muy pronto, Argentina, completando la amplia oferta de soluciones digitales de vanguardia.

Precisamente en México, el banco implementó una solución biométrica para que los clientes pensionados puedan hacer la prueba de fe de vida sin tener que desplazarse a la oficina. Una herramienta de Veridas, empresa participada por BBVA y líder internacional en el ámbito de la verificación digital de la identidad, implantada durante la pandemia y que evitó desplazamientos de un colectivo duramente golpeado en esos momentos.

Referente digital en Europa

“Este premio reconoce nuestra estrategia digital, que se centra en mejorar el servicio a nuestros clientes haciéndoles la vida más fácil y ofreciéndoles apoyo y nuevas oportunidades. Nuestro objetivo es aprovechar nuestro modelo tecnológico y nuestra app móvil para ofrecer estas ventajas a nuestros clientes”, afirma Gonzalo Rodríguez, responsable de Desarrollo de Negocio en BBVA España.

Una muestra de este enfoque son los lanzamientos del banco digital en Italia o de la cuenta New Gen de inversión 100% digital de BBVA Suiza. “La tecnología nos ofrece enormes oportunidades que podemos transformar en la mejor experiencia digital para nuestros clientes”, explica.

La publicación británica también destaca “el catálogo de inversión de empresas y fondos de la filial suiza de BBVA, que ofrece hasta 11 inversiones temáticas, entre ellas, cambio climático, economía circular o robótica. El reconocimiento como mejor banco digital de Europa de The Banker se une al de Euromoney, que recientemente otorgaba este mismo galardón a BBVA en sus Awards for Excellence 2022.

