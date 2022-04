Sostenibilidad: Las 7 tendencias que la están rompiendo

Sostenibilidad. De acuerdo a las tendencias marcadas por un mercado cada vez más atento al cuidado del medio ambiente, son los consumidores quienes están obligando a las compañías a minimizar su impacto a través del activismo y presión sobre sus políticas y actitudes a favor del medioambiente y el momento en que todos se están reinventarnos ante la situación.

Eslas son las tendencias principales en sostenibilidad que estamos viviendo en 2022:

Descentralización y teletrabajo: Con la irrupción de la pandemia los trabajadores se adaptaron a esta nueva forma de trabajo a distancia. El teletrabajo ha llegado a muchas empresas para quedarse. Incluso algunas, optan por el equilibrio entre la presencialidad y el teletrabajo. El solo hecho de teletrabajar implica una gran reducción de CO2 por parte de cada una de las personas. Es decir, el teletrabajo supone una menor huella de carbono.

Energía renovables: Como parte de los acuerdos de la COP26, se hizo un llamado para eliminar gradualmente el uso y subsidios de combustibles fósiles e iniciar a potencializar acciones para acelerar el uso de energías renovables alrededor del mundo. La transición hacia energías renovables no convencionales será cada día más rápida. Esto lo veremos durante todo el 2022

Carbono Neutralidad, Adaptación y Resiliencia. Cada día son más las empresas que comienzan a tomar acción frente a la crisis climática y optan por la carbono neutralidad. Midiendo, reduciendo y compensando sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también están revisando y ajustando sus modelos de negocio, procesos y productos para adaptarse.

“Compliance first”. Nuestra sociedad se encuentra organizada y basa el buen vivir y convivir en un pacto social que conlleva la necesidad de que todos cumplamos con las leyes y normas sociales, económicas y ambientales. Las personas y las empresas se verán cada vez más obligadas o motivadas a adherir y demostrar el cumplimiento de las normas de emisiones. Probablemente veremos más control y multas por cumplimientos.

Pensar como Startup Frente a los problemas de la sostenibilidad de las empresas cada día nacen nuevas startups que están proporcionando soluciones basadas en tecnología para resolver los problemas ambientales y sociales. Las empresas deben estar atentas a buscar, conocer e incorporar estas soluciones que sin duda le ahorrarán mucho tiempo y recursos. Veremos más compras de startups por parte de grandes empresas.

Los datos, fundamentales: Poder medir el impacto de los esfuerzos de sostenibilidad es un verdadero reto para las organizaciones. En los próximos años, las prácticas de análisis de datos serán cada vez más utilizadas para garantizar que las empresas obtengan resultados.

La responsabilidad comienza en casa. Basta de culpar al gobierno, las instituciones o las empresas de los problemas de sostenibilidad. Los problemas nacen y terminan en nosotros las personas, no en las organizaciones e instituciones. Las personas decidimos qué comprar y que no comprar, por quienes votar, en mantener nuestro medio ambiente limpio, disponer los residuos correctamente e implementar buenas prácticas en nuestra vida diaria, en el hogar, lugar de trabajo, estudios, etc.