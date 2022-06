Shakira es un éxito con su nueva canción “Don´t Worry”

Para Shakira últimamente sus días han sido nublados por su proceso de divorcio con el jugador de futbol Piqué.

Sin embargo, en medio de su dolor también tiene días donde sale el sol, la cantante colombiana Shakira ha sido un éxito con la canción “Te Felicito”

“Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de “Te Felicito” ya sobrepasó las 100 millones de visitas! Son los mejores fans del mundo!!! Gracias por tanto apoyo y cariño!!”. Expresó la cantante en su cuenta de Twitter.

La estrella del pop es jurado en la competencia de baile de la cadena NBC , ‘Dancing with myself’ junto a Nick Jonas y Liza Koshi.

Ahora es un boom junto a la agrupación estadounidense “Black Eyes Peas” y el Dj David Guetta, la canción (Don´t Worry) no te preocupes.

Aquí puede ver el nuevo sencillo de la cantante.

Don't You Worry w/ @bep + @davidguetta 👽 OUT NOW on all platforms! https://t.co/tF7Kxq0E3Z pic.twitter.com/BF9gZFIRjV

— Shakira (@shakira) June 17, 2022