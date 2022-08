Quindío será un departamento con energía 100 % sostenible

Cuando se habla de cobertura en energía se hace referencia a la capacidad que tiene un territorio para brindar soluciones que permitan a los ciudadanos acceder al servicio, que puede ser mediante un sistema interconectado a la red eléctrica (sistema de distribución local) o a través de soluciones aisladas, que en este caso son de energía solar.

De acuerdo a la información de la Gobernación del Quindío, actualmente Quindío cuenta con una cobertura del servicio de energía del 99.36%: 100% urbanas y 98.58% rural. Gracias a los recursos destinados por la Gobernación del Sistema General de Regalías, por $2.094 millones, el proyecto se llegará a una cobertura total en el Quindío.

Tener una cobertura del servicio de energía del 100% en el Quindío mediante soluciones solares contribuye al cierre de brechas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, especialmente al ODS 7 que hace referencia a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, este tipo de soluciones disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero lo cual impacta positivamente al ODS 13 que tiene que ver con las acciones para combatir el cambio climático.

Gracias a este trabajo colaborativo, al apoyo del Ministerio de Minas y Energía y a la Secretaría de Planeación de la Gobernación, entre agosto y noviembre de 2022 se instalarán soluciones solares en las 90 fincas incluidas en el proyecto.

El objetivo principal de este megaproyecto es llevar energía a las familias que viven en zonas no interconectadas (ZNI), que son los municipios, corregimientos, veredas, y/o caseríos que no están en el Sistema Interconectado Nacional, es decir, no tienen la posibilidad de acceder al servicio de energía mediante red tradicional.

Foto: Pexels

