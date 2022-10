Murió “Pasaporte” el caballo del Senador Alirio Barrera

El caballo llamado “Pasaporte” con el que el Senador del Centro Democrático Aliro Barrera ingresó al Congreso de la República hace un mes, murió a causa de un aparente mordedura de serpiente.

En la madrugada de hoy se conoció la noticia, así lo anunció el mismo Alirio en sus cuenta de Facebook y luego en Twitter.

“Murió mi @SoyPasaporte Qué dolor se siente. Ayer a las 10 pm lo consentí antes de irme a dormir, como siempre, y hoy lo encuentro MUERTO. Al parecer me lo mordió una culebra. Haremos los exámenes correspondientes para saber qué le paso a mi caballo”. indicó.

“Pasaporte” un caballo de paso fino, se hizo famoso junto a su dueño el pasado 27 de septiembre con la llegada al Capitolio Nacional, en el marco de la política “pet friendly” implementada por el presidente de la corporación Roy Barreras.

En ese momento Barrera argumentó: “Estaba más asustado yo que el caballo, el caballo estaba relajado. Él es mi compañero, el que saco a los coleos, a las cabalgatas. Ustedes lo vieron tranquilito, no se estresó, subió las escaleras, las bajó muy bien, no se golpeó. Sus paticas, sus canillas, su lomo, todo estaba protegido. Tenía sus vacunas, tenía todo al día. Se me hizo en la calle y me tocó a mí bajar a recoger sus excrementos. Al caballo no lo vieron asustado y hoy se convirtió en el caballo más famoso de Colombia”.

Foto: cortesía

