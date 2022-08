Minambiente pedirá licencia ambiental a contratistas APP del Canal del Dique

El Canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena con la que, desde hace cerca de 70 años, se pretende facilitar la navegabilidad de este río.

Por la preocupación ante inundaciones y las recientes amenazas de muerte a algunos habitantes de los municipios aledaños al Canal del Dique, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, participó ayer en la instalación de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, en la que anunció que exigirá la licencia ambiental para el contratista de la Asociación Público-Privada (APP) del Canal del Dique.

“Desde el sector ambiental se va a incluir en los pliegos en discusión el requerimiento de licenciamiento ambiental para este proyecto. El licenciamiento ambiental, si se adjudica ahora o más adelante, significa que se hace estudio de impacto ambiental integral serio en toda la ecorregión, aquí integraremos el conocimiento de las comunidades”, aseguró la ministra.

Asimismo, la jefe de la cartera ambiental pidió que se respete la memoria histórica del país, como también que se respondan urgentemente las denuncias de amenazas a líderes de las comunidades.

“Esto no solo es una obra civil, debemos incluir en la licitación la búsqueda de personas, porque allí hay parte de la verdad histórica. Es fundamental incluir en los términos de referencia del proyecto la realidad de la inhumación de las víctimas por la violencia. Es un deber, en ese sentido, que el proyecto sea una realidad y que contribuya a la verdad histórica de la violencia padecida en los territorios”, puntualizó Muhamad.

El Canal del Dique está conformado por ciénagas, humedales y tierras inundables. También colinda con cerca de 1,5 millones de habitantes de 18 municipios en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

Altos niveles de sedimentación, inundaciones y filtraciones en el municipio de Santa Lucía por el aumento en los niveles de agua, daños en ciénagas y amenazas a defensores ambientales son algunos de los problemas que se presentan en jurisdicción del canal.

Pese a que esta situación ha estado en el centro de la discusión nacional desde hace muchos años, las soluciones ambientales concretas han brillado por su ausencia. Según la ministra Muhamad, el proyecto que se pretende adelantar en el canal no cuenta con el instrumento ambiental necesario.

“Valoramos la importancia del proyecto pero tenemos que decir que esa importancia no nos recoge, se darán graves consecuencias ambientales. Este proyecto no garantizó el derecho a la concertación y participación ambiental, no contempla intervenir ningún ecosistema y va a causar impactos en ecosistemas estratégicos”, afirmó Adil Meléndez, miembro de la comunidad y de la Alianza Canal del Dique.

Durante la instalación de la Comisión Accidental, la jefe de la cartera ambiental exigió que se escuchara a la totalidad de los voceros de las comunidades que hicieron presencia en el municipio para participar en la misma.

“No es opcional”

En este mismo espacio, la ministra afirmó que los comentarios de la comunidad son la clave del conocimiento del territorio, de los impactos de la sedimentación en la pesca. “En el proceso de licenciamiento hoy en la norma, que pensamos transformar, la audiencia pública es algo opcional; si lo solicita la comunidad, si lo solicitan las autoridades, las audiencias públicas debe ser obligatorias”, afirmó.

PMU, el martes

Muhamad anunció también, en cuanto a la emergencia por las lluvias a corto plazo, que el próximo martes se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Lucía, con presencia de todos los municipios. “Hay que trabajar con la UNGRD para que cuenten con los instrumentos necesarios para monitorear y trabajar en el sistema de alertas tempranas comunitario. La directora del Ideam me comenta que en el Canal del Dique estamos en alerta naranja, por lo tanto, los sistemas de alistamiento y prevención son de primer orden, y tener los materiales e instrumentos para ir viendo dónde pueden presentarse situaciones de riesgo”, expresó.

Erosión

La funcionaria manifestó, así mismo, que el problema de la erosión debe verse de forma integral y también de forma local: “En términos integrales, la realidad es que esta erosión permanente, de la sedimentación que hoy tiene en problemas a las ciénagas, es producto de ocupar los espacios del agua”.

Continuando con su agenda en el Atlántico, la ministra recorrió vía terrestre municipios afectados y aledaños al Canal del Dique, para conocer de primera mano, la problemática que enfrentan las comunidades y las afectaciones al medio ambiente en esta zona del país.