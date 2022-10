Las ratas también viajan en Transmilenio; les contamos la historia

En un medio del transporte público como Transmilenio en Bogotá se dan muchas historias, sin embargo, la ciudad siempre nos sorprende, y encontrar una pareja que lleva por mascotas a dos ratas es fuera de lo común, además del susto que se llevan los pasajeros.

Alexandra Gaitán le contó a Confidencial Colombia, las razones por las cuales andan en los articulados de la capital con estas particulares mascotas.

¿Cuánto tiempo llevan con sus mascotas?

Alexandra Gaitán: Llevamos ya aproximadamente un año, ellas nacen en cautiverio.

¿De dónde salió la idea de tener una mascota como está?

AG: Digamos que más es como por generar conciencia, porque nosotros somos seres egoístas, pensamos en nosotros y en nuestro beneficio personal, no pensamos en que hay más seres vivos, que merecen estar aquí, que merecen vivir, que de hecho llegaron primero que nosotros.

¿De dónde las sacó?

AG: Bueno, esto viene como todo en este país, de persona a persona y así, hay un grupo que maneja este tipo de mascotas, y ellos lo que hacen es pasar las generaciones y hacerles una crianza donde ellas puedan interactuar con las personas, y aprendan a ser sociables

¿Cuántas personas cree que tienen este tipo de mascotas?

AG: Pues en el grupo somos muy pocos, somos por ahí cinco o seis.

¿Cómo se mantiene un animal como estos?

AG: Ellos necesitan un espacio tranquilo. Se alimentan de frutas, verduras, a veces les damos cuido de gato.

¿Ustedes las esterilizan?

AG: Sí, claro, ellas van vacunadas contra la rabia y tienen todas las vacunas, se desparasitan, se bañan se arreglan, se limpian, claro que ellos en el ambiente que viven en nuestro apartamento, viven muy limpias.

¿Cómo manejan las heces y la orina de las mascotas?

AG: En el espacio donde ellos están, tienen la cama y uno les deja el “tapetico” donde ellos hagan sus necesidades.

¿Es como adiestrar a un perro o a un gato?

AG: No, ellos son muy aseados, son muy limpios uno de los educa es cuestión de educar.

“Y si tú quieres que él te obedezca, tú simplemente le haces como un pellizquito suavecito, entonces tú le haces así y si no se te alcanzas a escuchar que ya”. (Lo decía mientras mordía con sus dientes a la rata color café, en el lomo para explicar).

Entonces así esa es la manera de irlos amansando, de irlos, adiestrando, ellos pueden hacer muchas cosas más.

¿Cuál es la reacción de las personas cuando ustedes se suben al Transmilenio?

AG: Es ver cuál es la reacción de las personas al ver una mascota como está, porque la gente ya está acostumbrada a ver solo perros y gatos, difícilmente pueden asociar una rata o quizá una culebra u otro ser, porque también tienen derecho, el ser humano es cerrado, tenemos como una venda, entonces solo lo que nos proyectan allá en la en la TV, y de esto nos guiamos, no vemos más allá, no vemos la naturaleza en sí.

En Bogotá hay proliferación de ratas y las autoridades hacen control, ¿cuál es su posición frente a esto?

AG: Yo creería que frente a eso es más bien apoyarlas a ellas, porque también hacen parte de nuestra vida, hacemos parte del todo. Crear una fundación para que nosotros creemos conciencia, para que ya no sigan viviendo en las alcantarillas, porque no hay derecho que ellas sigan allá escondidas.

¿Usted a qué se dedica?

AG: Soy técnico en pedagogía infantil, he estado sola desde chiquita, me tocó sola, no tuve papá, ni mamá, prácticamente me tocó sola y pues sola estudié bachillerato ,trabajé en muchas cosas, estudio inglés, y estudio dos idiomas, turco y francés.

¿Actualmente ejerce su carrera?

AG: No, porque acá en este país es muy difícil, si no es con rosca, si no es con experiencia, entonces no es muy fácil entrar a trabajar. Tengo más cursos, de vigilancia y tengo otros cursos ahí sencillos, entonces yo busco un trabajo, digamos de aseadora, un ejemplo: un empleo básico que uno diga, acá con esto ya entra a trabajar y con esto me ahorro y hago mis proyectos, pero no funciona así, porque ya estoy muy sobre evaluada, porque tengo muchos títulos por decirlo así, entre comillas, entonces no es el perfil. En otros cargos necesitas experiencia o ya necesita otra cosa.

Entonces la falta de un empleo fijo y la necesidad de pagar unos servicios, un arriendo y demás nos hizo a nosotros, aparte de crear conciencia, trabajar con ellas (se refiere a las ratas), porque ellas en cierta manera nos generan a nosotros ingresos.

¿Y esto lo hacen en Transmilenio?

AG: En Transmilenio, viajando, por todo lado, en este momento llevamos solo estas dos, pero nosotros cargamos cuatro, cinco o seis.

¿Cuántas tienen?

AG: Once, hay una que es supergrande. A ellas no las tenemos en jaula, las tenemos en un espacio, pero no cerrado.

¿Todas están vacunadas?

AG: Sí, claro, todas sus vacunas están al día.

¿Han tenido con su pareja problemas de salud?

AG: Hasta el momento no, porque las 11 que nosotros tenemos no son solo de nosotros, es en el equipo todos estamos pendientes para que todo funcione.

¿Han buscado apoyo con la Secretaría de Ambiente?

AG: No esto es privado, iniciativa privada por ahora, porque, después de que uno vaya a una entidad o algo siempre es los compromisos hacia ellos. No queremos involucrarnos en ese tema. Somos independientes.

¿Qué mensaje les dan a las personas que tienen este tipo de mascotas?

AG: Que son seres vivos también, que tienen derecho a la vida que están primero que nosotros, que debemos respetarles la vida, a ellos y a todos los seres, a todos los animales, plantas, y a nosotros mismos, a respetarnos entre nosotros.

Por ejemplo las personas que tienen sus perritos, uno va al parque y se quiere sentar cómodamente y con su familia y hacer un Picnic y el pasto está lleno de excremento de perro. También que la gente tenga conciencia de que mi perro no se puede recoger solo sus excrementos, todo empieza desde ahí. Desde la conciencia de uno mismo, si yo me respeto, respeto a la otra persona. Y así puedo respetar a los animales, las plantas, y hasta el aire porque contaminamos hasta el aire.