La segunda versión del “She Is Global Forum” será en Cartagena del 9 al 11 de noviembre

El She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, es uno de los foros de equidad de género más grandes de Latinoamérica.

Este año contará con la presencia de más de 190 emprendedores, académicos, líderes sociales y figuras del sector público y privado a nivel global.

Por segundo año consecutivo, la Fundación She Is realizará el She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, uno de los eventos sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer más grandes de Latinoamérica. Este se llevará a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Hotel Hilton de Cartagena y espera tener cerca de 2 mil asistentes.

Durante 3 días más de 190 emprendedores, académicos, líderes sociales, y figuras de los sectores público y privado se reunirán con el propósito de compartir historias de éxito, estrategias y tendencias globales, regionales y locales con respecto a los avances hacia un mundo con equidad y liderazgo femenino, con el fin de estimular nuevas iniciativas que permitan efectuar cambios positivos en la vida de las mujeres y sus comunidades.

De acuerdo con Juan David Sánchez, Director de She Is Global Forum: “Este año el tema principal del evento es “Women Of The Future” (Mujeres del Futuro), donde se discutirá cómo la intersección del impacto social, la educación, la tecnología e innovación y el emprendimiento, abren caminos alrededor del mundo para que las mujeres se conviertan en lideresas de sus comunidades”.

Para ello, el Foro dará la bienvenida a más de 170 speakers nacionales e internacionales de diversas industrias y sectores como deporte, cultura, política, y negocios contando con figuras como la Coronel Elizabeth J. Hartz, Directora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad de las Fuerzas Aéreas Sur de Estados Unidos y Giovanna Ramírez, la primera mujer astronauta análoga colombiana, entre otros importantes exponentes.

Adicionalmente, al evento asistirán más de 30 emprendedoras de Colombia, quienes tendrán la oportunidad de compartir ante la audiencia sus modelos de negocio en espacios como: Innovation Tank y Women’s Pavilion.

En el segundo día del Foro se realizará la ceremonia de los She Is Global Awards 2022, en la cual se reconocerán y premiarán a las mujeres y organizaciones más destacadas de Colombia y Latinoamérica por sus aportes en pro de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

Como cuota cultural, que elevan sus voces con impacto, los asistentes podrán disfrutar de la música de artistas como Adriana Lucia y Nina Rodríguez, quienes también tienen una gran historia de vida.

“El She Is Global Forum es un ecosistema poderoso y unico que integra todos los sectores, una apuesta de la fundación SHE IS por impactar, inspirar y crear la red más grande de mujeres y organizaciones como agentes de cambio”, menciona Nadia Sánchez, Fundadora & CEO de la Fundación She Is.

Este foro se realiza con el apoyo de patrocinadores y organizaciones que le apuestan a la transformación de todos los sectores en materia de equidad de género y empoderamiento femenino como lo son: Coca-Cola, TikTok, Ecopetrol, Cenit, Esenttia, Fundación CEA, Diageo, Bancolombia, PepsiCo, Banco de Bogotá, Fundación WWB, Bavaria, 9Alliance, Sanofi, TGI, Comfama y aliados como ONU Mujeres, Pacto Global y ProColombia.

Para conocer más sobre el evento y su agenda visite: She Is Global Forum 2022: Women Of The Future. El cierre de inscripciones es el 8 de noviembre.

Acerca de la Fundación She Is

La Fundación She Is fue fundada en el año 2016 con la misión de empoderar a las niñas y mujeres de comunidades vulnerables por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología. En los últimos 6 años, hemos beneficiado a más de 15,600 niñas y mujeres a través de nuestros programas She Is Astronauta y She Is Esmeralda.

Actualmente operamos en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

Foto: She Is

