Inicia la época migratoria de la “tingua azul” en Bogotá

Con la liberación de 11 aves, la Secretaría de Ambiente inició la vigesimotercera campaña de recuperación y liberación de tinguas azules. La actividad se adelantó en el humedal Guaymaral y contó con la participación de la Fuerza Aérea Colombiana.

Las tinguas azules llegan cada año, entre octubre y marzo, a diferentes ecosistemas de Bogotá, especialmente a los humedales, en busca de alimento, refugio y, en ocasiones, para reproducción.

“A partir de octubre y hasta marzo, en Bogotá estamos en temporada de migración de tinguas, aves que vienen a la ciudad en su patrón migratorio, sobre todo a nuestros humedales. Vienen de los Llanos Orientales, y por sus largos recorridos llegan muy cansadas, exhaustas o deshidratadas, el llamado a la ciudadanía es para que la protejan”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Debido al agotamiento físico que les genera volar tan largos trayectos, varias de estas aves sufren accidentes y caen en tejados, vías o parques; otras sufren ataques por parte de animales domésticos y ferales, pero también son víctimas de personas inescrupulosas que las atrapan para tenerlas como mascotas.

La Secretaría de Ambiente realiza la vigesimotercera campaña de recuperación de tinguas azules. Durante este tiempo, la entidad ha recuperado y rehabilitado miles de aves para que sigan con su recorrido por diferentes ciudades y países de la región.

“Solamente en Bogotá, el año pasado, rescatamos más de 1300 tinguas, y más de mil lograron ser recuperadas, rehabilitadas para ser liberadas de nuevo. El llamado es siempre a la ciudadanía para que cuidemos la fauna silvestre, que está mejor Libre y en Casa”, agregó la secretaria Urrutia.

La tingua azul es un ave que habita humedales y zonas pantanosas, su pico es rojo con amarillo, su frente es azul claro, las alas azul-verdoso cuando son adultas, y sus patas y dedos son largos y amarillos. Una de las características principales de los individuos juveniles es que son de color café-verdoso.

¿Qué hacer si encuentra una tingua azul o cualquier otra ave migratoria?

• Ponerse en contacto con la Secretaría de Ambiente y seguir las instrucciones, en tanto acuden profesionales especializados.

• Poner el ave en una caja de cartón libre de residuos y olores, y hacerle varios orificios que permitan el ingreso de aire.

• En el caso de tinguas: ofrézcales alimento en un balde limpio (más ancho que alto) con agua de la llave (a manera de poceta) y en el agua agregue en poca cantidad arroz crudo o cocinado (sin sal ni condimentos) y vegetales rallados.

• Para otras aves, suministrar gotas de agua o de suero oral en el pico para hidratarlas, sin forzarlas.

• Si hay presencia cercana de perros o gatos, o si el individuo se encuentra sobre una vía pública, retirarlo y ponerlo a salvo.

Es de resaltar que durante la época migratoria se presentan picos, durante los cuales la Secretaría de Ambiente recibe cerca de 50 a 100 llamadas diarias, donde se advierte la presencia de estos animales en alguna situación de riesgo. En estos casos, la entidad hace un llamado para que las personas tengan un poco de paciencia mientras profesionales pueden pasar a recuperar el animal.

La Administración Distrital invita a todas las personas a reportar los casos de riesgo o amenaza para las aves migratorias y otras especies de fauna silvestre a través de las líneas telefónicas (también por WhatsApp): 317 4276828, 318 8277733, 318 7125560, 318 2616876 y (601) 3778854 en horario de lunes a viernes de 8:00-17:00; o escribiendo al correo electrónico [email protected]

Las personas que encuentren un animal herido, también pueden llevarlo a las oficinas de la Secretaría de Ambiente ubicadas en las terminales de transporte:

• Sur: calle 57 q # 75 f -82, taquilla 27, de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 2:00 pm; sábados, domingos y festivos de 8:00 am a 12:00 m.

• Salitre: CL 22 C # 68F– 37, módulo 5 oficina 106, de lunes a viernes en horarios de 8:00 am a 5:00 pm; sábados, domingos y festivos de 8:00 am a 03:00 p.m.

Allí, los profesionales del grupo de Fauna Silvestre de la entidad podrán recibir los especímenes.