Confidencial Colombia invita al Seminario de Ciencias Biológicas Uniandes

Comprometidos con el medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, la economía circular y la sostenibilidad , en Confidencial Colombia creamos la sección eConfidencial, un espacio que apoya el Grupo Energía Bogotá en donde publicamos a diario noticias, estudios, investigaciones, eventos, proyectos, columnas de opinión y notas de actualidad de los diferentes sectores y empresas en estos temas y promovemos la participación de los interesados y de la comunidad en general en estos espacios desarrollados por la academia, el gobierno y las empresas.

Así, y dando continuidad a nuestra labor informativa y de comunicar, mantenemos actualizados a nuestros lectores, clientes, aliados estratégicos, accionistas, colaboradores, proveedores y a la sociedad, en diferentes temas de interés, coyuntura e importancia nacional y global y aportamos a y apoyamos, la construcción y divulgación de espacios que generan consciencia colectiva con el medio ambiente, para juntos unirnos en torno a estos temas y así, mejorar vidas.

En esta nueva oportunidad queremos invitarlos al seminario del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, organizado por Juan Armando Sánchez, quien es Biólogo Marino (M.Sc., Ph.D.), Profesor titular de la Universidad de Los Andes, fue miembro de la Misión de Sabios, es investigador activo de los arrecifes coralinos y la ecología marina y escritor del libro ¿Por qué dependemos de la BIODIVERSIDAD? La oportunidad que no podemos dejar pasar y Doctor en Biología Marina de la NYU y Post doctor del Smithsonian Institute y del NIWA en Nueva Zelanda.

El tizón bacteriano de la hoja (BB) del arroz, causado por Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), amenaza la seguridad alimentaria mundial y el sustento de los pequeños productores de arroz. Los análisis de las colecciones Xoo de Asia, África y las Américas demostraron una sorprendente segregación continental, a pesar del sólido comercio mundial de arroz. Aquí informamos sobre brotes de BB sin precedentes en Tanzania. Las cepas causantes, a diferencia de la Xoo endémica, portan efectores TAL de tipo asiático que se dirigen al transportador de sacarosa SWEET11a y suprimen Xa1. Las líneas editadas muestran una resistencia de amplio espectro contra las cepas asiáticas y africanas de Xoo, incluidas las cepas recientemente descubiertas en Tanzania. Esta estrategia podría ayudar a proteger los cultivos mundiales de arroz de las pandemias de BB.

La investigación de Boris Szurek se centra en la infección bacteriana de las plantas, con un enfoque en el papel de los efectores similares al activador de la transcripción (TAL) de Xanthomonas en las enfermedades/inmunidad del arroz y otras especies de cultivos. Szurek descubrió nuevos efectores TAL y diferentes clases de objetivos de susceptibilidad del huésped. Desde 2018, Szurek está al frente del equipo XPLAIN (Xanthomonas-PLAnts INteractions) dentro de la unidad del Instituto de Sanidad Vegetal de Montpellier.

El Seminario del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes realizará la charla del Dr. Boris Szurek “Pathogen-informed resistance against bacterial leaf blight in Africa through genome editing”, hoy jueves 24 de noviembre, de 12:30 PM a 1:50 PM en el Salón O_101 de la universidad, la entrada es libre.

