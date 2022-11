La imagen es casi irreal. Ahí están, desfilando en un perfecto círculo cientos de ovejas. Una detrás de otra, sin parar desde hace 15 días. Y cada vez son más, tantas que se han convertido en un misterio oficial que da la vuelta al mundo en busca de explicación.

Una granja del norte de China, en Baoutou, en la región de Mongolia, es el escenario de este espectáculo onírico (por aquello de contar ovejas para conciliar el sueño). La factoría tiene 34 corrales, pero el rebaño que camina sin pausa se concentra solo en uno de ellos, el número 13.

La dueña, la señora Miao, ha contado al periódico oficial chino People’s Daily que todo comenzó el pasado 4 de noviembre cuando algunas de las ovejas comenzaron a caminar en círculo y poco a poco se les unieron el resto hasta sumar varios cientos.

Ella asegura que sus animales están sanos, que no sufren enfermedad alguna. Ya han surgido las primeras hipótesis que asocian el fenómeno a relatos de ciencia ficción. Que si las ovejas están poseídas, que si son guiadas desde galaxias lejanas por extraterrestres…

El vídeo difundido por el diario chino en Twitter se ha hecho viral y generado todo tipo de comentarios, pero los expertos que se han puesto a estudiar el comportamiento de las ovejas apuestan por una bacteria para razonar sobre lo que está ocurriendo en esta granja china. Dicen que el recorrido circular que no abandonan en ningún momento los animales es efecto de una enfermedad bacteriológica: la listeriosis, conocida también como “enfermedad del círculo”.

“Inicialmente, los animales afectados sufren anorexia y depresión y están desorientados. Pueden desplazarse a una esquina, apoyarse sobre objetos fijos o girar en torno al lado afectado”, reza el manual de medicina veterinaria Merck, que explica también que cuando hay un brote de varios animales, la causa puede encontrarse en el forraje en mal estado o de baja calidad.

El argumento científico se enfrenta, sin embargo, con la realidad. Las autoridades chinas han descartado la presencia de la bacteria. Y hay un hecho que desmentiría la tesis infecciosa: la listeriosis es mortal y el animal muere en un periodo de entre 24 y 48 horas después de la aparición de los primeros síntomas. Y las ovejas llevan ya 15 días caminando sin descanso como si estuvieran batiendo un récord Guinness.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022