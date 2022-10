Bogotá inicia la campaña Red Moda Circular: habilita puntos para donar ropa usada

La estrategia Red Moda Circular es un proyecto que hace parte de Bogotá Circular, programa que impulsa el desarrollo de estrategias en todos los eslabones del sector de la moda y que busca dinamizar encadenamientos productivos, reducir el consumo de recursos naturales, fomentar el crecimiento verde a través de la transición hacia modelos de negocio circulares, generar menos residuos y promover el consumo sostenible.

A partir de hoy, se habilitan seis contenedores, distribuidos en diferentes lugares de la ciudad que estarán disponibles para que los bogotanos lleven la ropa y el calzado que ya no utilizan.

“Seguimos trabajando en nuestra Red de Moda Circular. La moda es la segunda industria en el mundo en generar más contaminación y más residuos. Por eso, en Bogotá hay muchas iniciativas para que consumamos mejor, tratemos mejor nuestra ropa y también tengamos dónde llevarla. Ya tenemos contenedores como parte de un esfuerzo para institucionalizar esos puntos donde podemos llevar nuestra ropa para que sea reutilizada, reparada y para que vuelva a incorporarse en las cadenas productivas. Es un piloto de seis meses que va a estar funcionando a partir del 6 de octubre y que esperamos sea muy exitoso para que pueda funcionar en toda la ciudad”, aseguró Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente.

Esta iniciativa se realiza en el marco de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde y en alianza con Ele de Colombia, empresa especializada en recolección y transporte de residuos y materiales; y la Corporación Minuto de Dios, que lidera procesos de valorización de ropa y calzado en desuso, implementando prácticas de selección, limpieza, reparación y reutilización. Una vez la ropa pase por este proceso, será llevada a población vulnerable o necesitada.

Los contenedores estarán ubicados en las secretarías de Ambiente (Av. Caracas # 54-38) y de Desarrollo Económico (Carrera 60 #63 A – 52); en los centros comerciales El Retiro, Plaza de las Américas y Santafé, y en la tienda de ropa Give It Use, Carrera 7#120-20, centro comercial ZULA, local 18.

Desde el 6 de octubre a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en las dos secretarías (Ambiente y Desarrollo Económico); y de 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en los centros comerciales. A estos lugares las personas podrán llevar ropa de cualquier tipo, como pantalones, blusas, chaquetas, faldas o zapatos que ya no usen o que se puedan reparar, excepto ropa interior y almohadas.

Puntos de recolección:

• Secretaría de Desarrollo Económico

Carrera 60 #63 A – 52. Plaza de los Artesanos

• Secretaría de Ambiente

Av. Caracas # 54-38

• Centro Comercial El Retiro

Cl. 81 #11-94

• Centro Comercial Plaza de las Américas

Cra. 71d #6-94 Sur

• Centro Comercial Santafé

Calle 185 No. 45 – 03

• Tienda de ropa Give It Use

Carrera 7#120-20, Centro comercial ZULA local 18

Foto: cortesía

