Así va la recuperación ambiental del Parque Nacional en Bogotá

Share on Twitter

Share on Facebook

La Administración de la alcaldesa Claudia López continúa con la recuperación y restauración del Parque Nacional. Gracias al trabajo conjunto y articulado entre varias entidades, ya se adelantaron las labores de limpieza y remoción de escombros que había en el lugar, de allí, se retiraron más de 90 toneladas de residuos después de la acampada de varios meses de los Embera, labor que realizaron más de 110 operarios de la Uaesp.

“Hemos estado concentrados en la remoción de residuos que quedaron después de la ocupación, en ese proceso salieron más de 90 toneladas que ya la Uaesp y sus operadores han llevado fuera del parque”, afirmó la secretaría de Ambiente, Carolina Urrutia.

Fin a la acampada embera del Parque Nacional

La Secretaría de Salud, desde este sábado en la mañana, inició el manejo y tratamiento de roedores, mosquitos, zancudos. Luego de este proceso, se iniciará la recuperación de la cobertura vegetal, la cual permitirá retener el suelo, infiltrar el agua y oxigenar la tierra, labor que se debe adelantar previa a la plantación de los nuevos árboles.

Desratización

“La Secretaría de Salud inició el proceso para desratizar el lugar como consecuencia de la presencia de alimentos en el parque. Tenemos que esperar algunos días para que esa intervención haga su efecto y no presente ninguna amenaza y, posteriormente, entrarán la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y el IDRD para hacer la recuperación de los puntos patrimoniales y también de todas las zonas verdes”, agregó la secretaria Carolina Urrutia.

El IDRD recuerda a las personas que el parque continúa abierto y los proceso de reparación y mantenimiento se mantienen sin generar inconvenientes para la comunidad. Es de resaltar que para la recuperación de este lugar emblemático de la ciudad NO se utilizarán recursos adicionales, sino que se hará uso de las pólizas con que este escenario cuenta.

“El IDRD realizará las actividades de ciclovía y recreación en este punto emblemático del Parque Nacional y así poco a poco iremos viendo cada fin de semana más zonas abiertas y disponibles para toda la ciudadanía”, puntualizó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Recomendaciones para asistir al Parque Nacional

• Respetar y no entrar a las zonas acordonadas.

• NO llevar mascotas.

• No consumir alimentos en la zona demarcada.

• Transitar por los lugares autorizados por la administración del Parque Nacional.

Por último, el Distrito recuerda a las personas que una vez las áreas del parque hayan sido intervenidas, por parte de la Secretaría de Salud, se dará vía libre a la actividad comercial.