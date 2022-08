Zverev se da de baja del US Open

El tenista alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo, no disputará finalmente el US Open, que inicia el próximo 29 de agosto, por la lesión que se produjo en Roland Garros, según confirmó este lunes la organización del ‘Grand Slam’.

“Alexander Zverev ha causado baja en el US Open. Recupérate pronto, Alex”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el torneo neoyorquino, en el que el germano fue finalista en 2020 ante el austriaco Dominic Thiem y semifinalista en 2021.

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.

Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl

