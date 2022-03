Zlatan: “No volverás a ver a un Ibrahimovic, disfrútalo”

A sus 40 años, Zlatan Ibrahimovic ya ve cerca el fin de su carrera. El delantero sueco confesó que a lo único a que le teme es a su retiro del fútbol e invitó a que lo disfrutáramos mientras estuviera compitiendo.

“Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure… Tengo miedo al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ningún lado”, declaró Zlatan en rueda de prensa.

Ahora mismo el delantero está concentrado con la Selección de Suecia en la previa del repechaje rumbo a Catar 2022 contra República Checa.

