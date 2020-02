Yerrry Mina fue el salvador del Everton con doblete en 5 minutos

Después de un año sin poder celebrar un gol, Yerry Mina fue el héroe del Everton con un doblete salvador en la victoria de su equipo 2-3 contra el Watford.

Con Carlo Ancelotti aún afinando detalles de la alineación, Everton iba siendo superado por el Watford en todos los aspectos. Al minuto 42 iban abajo con goles de Adam Masina (10′) y Roberto Pereyra (42′).

Después vino el protagonismo del defensor colombiano. El primero llegó por un rebote tras un tiro de esquina cobrado por Lucas Digne a los 45 + 1 minutos.

El segundo llegó 4 minutos después. También fue precedido de un tiro de esquina cobrado por Gylfi Sigurðsson. Con un cabezazo, Yerry Mina marcó el empate en

el compromiso.

“Yerry es un ganador y quiere ganar en el aire. También es un líder… Todos los muchachos fueron brillantes y estamos muy felices de que Yerry marcara doblete en un momento crucial”, afirmó Theo Walcott sobre el final.

🌟 | Two goals for our Colombian king – and today's @eToro MOTM!

Big Yerry. 💙 #WATEVE pic.twitter.com/CgT1xuv5Lp

— Everton (@Everton) February 1, 2020