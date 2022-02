Ya no es la Selección Colombia, Juan Carlos Osorio quiere MinDeporte

Mucho se ha especulado del deseo de Juan Carlos Osorio para remplazar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, a pesar de que la FCF (Federación Colombiana de Fútbol), lo ratificó para lo que resta de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a Catar 2022.

Después del empate de América de Cali 1-1 contra La Equidad este jueves, durante la rueda de prensa un periodista interrogó a Juan Carlos Osorio sobre estos rumores y esto fue lo que respondió:

“Es irrelevante. Estoy feliz aquí en América, es el proyecto al que le doy mi 100 %. Lo demás, cada uno debe aclarar lo que dice. Yo públicamente no he manifestado nada y creo que no debo aclarar nada. Ya que me lo pregunta, a futuro me encantaría analizar la posibilidad de llegar a ser ministro de Deportes y hacer algo por el deporte colombiano. Aprovecho la oportunidad, también lo haría de una manera desinteresada, porque al final lo único que quiero es aportar al deporte colombiano”.

Así las cosas, el entrenador del América de Cali despejó dudas. Por ahora sigue al frente de los ‘Diablos Rojos’, que tienen 9 puntos y están en la casilla 10.

*Foto: Twitter (@AmericadeCali)

