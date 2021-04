Win Sports prestará señal a cableoperadores para la fecha 19

Debido a que hay 8 partidos que irán al simultáneo en la fecha 19 de la Liga Betplay, el canal Win Sports decidió habilitar hasta 3 señales para que los cableoperadores transmitan algunos partidos.

Los cableoperadores habilitados fueron Claro, DirecTV, Movistar, Tigo y Emcali. El partido América de Cali vs Deportes Tolima irá en exclusiva por Win +, mientras que DIM vs Once Caldas irá por Win Sports. Los partidos como Pereira vs Pasto, Chicó vs Jaguares y Bucaramanga vs Águilas Doradas irán en señal gratuita de winsports.co. A continuación la repartición de señales.

