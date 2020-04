Wimbledon es quizá el único gran evento deportivo que puede darse el lujo de cancelar una edición, con pocas preocupaciones. Todo esto gracias a un inusual -pero hoy muy útil- seguro contra pandemias que le cubre el monto que generaría el evento por las boletería y derechos de televisión.

Aún no se sabe bien la cifra específica, pero según DailyMail y The Times sería de al menos 7 dígitos, lo que ayudará financieramente el certamen de tenis que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se cancela. La crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19 obligó a que se tomara la decisión.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020