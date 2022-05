Vuelve y juega: Villa es denunciado por violación

Este viernes se conoció que Sebastián Villa fue denunciado de los delitos de acceso carnal violento e intento de homicidio.

El colombiano que juega en Boca Juniors se le señala de estos delitos que presuntamente ocurrieron el 21 de junio del año pasado. La denunciante es una mujer llamada Rocío. La situación se dio en su casa momentos después de que el futbolista departiera con sus compañeros.

“Sebastián había tomado más de una botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice ‘¿te gustaron mis compañeros?… El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, relata la víctima en la denuncia.

Por el momento no ha habido ningún pronunciamiento de parte del futbolista. De hecho, Boca Juniors lo tiene alineado para el partido de la semifinal contra Racing para este sábado y tampoco ha emitido algún comunicado.

Es la segunda vez que Sebastián Villa enfrenta un escándalo por violencia contra las mujeres. Primero su expareja Daniela Cortés lo denunció por violencia de género en un caso que todavía continúa.

*Foto: Instagram @sebastian14villa