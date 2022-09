Vuelta a España | Carapaz logra triplete en la etapa 20

El ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) alcanzó su tercera victoria de etapa en La Vuelta a España. El ciclista se impuso en los últimos metros de la etapa 20, donde Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) fue protagonista.

La carrera comprendida entre Moralzarzal y el Puerto de Navacerrada con 181 kilómetros de recorrido fue conquistada por el sudamericano. Después de tener cerca al colombiano, Carapaz aguantó en la recta y, por tercera vez, conquistó una etapa en La Vuelta a España.

📽️ Revive la enorme alegría y emoción para @RichardCarapazM al ganar la 20ª etapa y conseguir el jersey de la Montaña.

🤪Huge energy and emotion for the @INEOSGrenadiers rider as he wins Stage 20 and clinches the KOM jersey.

