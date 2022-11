Viera se confiesa después de la ridícula expulsión

Sebastián Viera protagonizó con Junior de Barranquilla uno de los ‘bloopers’ más vergonzosos de la temporada. Después de empatar el partido contra Deportivo Pereira 3-3 de penal, el arquero vio la tarjeta roja después de una doble amarilla por quitarse la camiseta celebrando.

“La primera amarilla, no fue una amarilla… es más, me la sacó el árbitro en un segundo. No había hecho tanto para una amarilla. No la retuve tanto en el momento”, expresa el futbolista en entrevista con El Heraldo.

El ídolo uruguayo de la hinchada barranquillera es consciente de que mientras se revisaba la jugada en el VAR, él única mente pensaba en cómo patear el penal. “Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”, explicó el guardameta al medio barranquillero.

Finalmente, el portero ofreció disculpas a los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que su error dejó su equipo con nueve jugadores -y sin cambios disponibles- tuvo que atajar John Pajoy, que sufrió el 4-3 con el que Deportivo Pereira derrotó al rojiblanco.

Ahora Junior de Barranquilla enfrentará a Millonarios de local con las bajas de dos referentes después de ser expulsados: Carlos Bacca y Sebastián Viera. El partido será este miércoles a las 8:05 de la noche.

