Videoclip de rap, la nueva excentricidad de Mourinho

Como si le faltaran más excentricidades a José Mourinho, incursionó como uno de los protagonistas de un videoclip de rap.

El portugués participó en MEL MADE ME DO IT, el último videoclip de Stormzy, rapero popular en Inglaterra.

“Prefiero no hablar. Si hablo, me meto en grandes problemas”, es la frase que José Mourinho dice en un fragmento de los 10 minutos que dura el videoclip. El entrenador dijo en sus redes sociales que “fue muy divertido hacer este cameo para el nuevo video de Stormzy”.

Stormz ha sacado a mourinho en su último clip😍😍😍😍 https://t.co/ZOtRwXFmzV pic.twitter.com/CG8U6B826O — FIDELIO ANIKPE (@ergopro95) September 23, 2022

Además de José Mourinho, en el videoclip hacen presencia el atleta Usain Bolt y el exfutbolista y leyenda del Arsenal, Ian Wright.

*Foto: YouTube Stormzy