¡Vettel se retira!: “Mis metas han cambiado”

Este jueves Sebastian Vettel anunció su retiro definitivo de la Fórmula 1 una vez termine la temporada. El alemán hizo el anuncio con un extenso video publicado en su cuenta de Instagram.

Las palabras con las que abrió su mensaje fueron: “Amo este deporte. Ha sido el centro de mi vida desde que puedo recordar, pero así como hay vida en las pistas, tengo vida fuera de la pista también. Ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Creo en la identidad de quiénes somos y como tratamos a los demás”.

El piloto quiso abrirse a su audiencia desde su lado más humano para que comprendieran su decisión. “¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de 3 niños y esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y fácilmente fascinado por gente apasionada y talentosa. Estoy obsesionado con la perfección. Soy tolerante y siento que todos tenemos derecho a vivir sin importar como lucimos, de dónde venimos y a quién amamos. Amo salir, la naturaleza y sus maravillas. Soy obstinado e impaciente. Realmente me puedo enojar. Me gusta hacer reír a la gente, chocolate y el olor de pan fresco. Mi color favorito es azul. Creo que el cambio y progreso y cada poco hace la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es buena. Junto a competir, he conformado una familia y amo estar al lado de ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por correr en la Fórmula 1 viene de mucho tiempo”, expresó mientras se describía.

Sebastian Vettel dejó claro que su objetivo ahora prima ser un padre de familia ejemplar. “Comprometerme con mi pasión de la forma que lo hago y la forma que creo que está bien, no está junto a mi deseo de ser un gran padre y esposo. La energía implica convertirse en uno con el carro y el equipo para perseguir la perfección, estar enfocado y comprometido. Mis metas han cambiado de ganar carreras y pelear por campeonatos a ver crecer a mis hijos”, explicó.

Después de haber conseguido 53 victorias, ser el campeón de Fórmula 1 más joven y haber ganado 4 campeonatos mundiales de Fórmula 1, Sebastian Vettel de 35 años decide dar un paso al costado. Actualmente, el piloto de Aston Martin ocupa la casilla 14 del actual certamen.

*Foto: Instagram @vetteloficial