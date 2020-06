Con mucha ilusión la FCF (Federación Colombiana de Fútbol) tenía latente la posibilidad de que Colombia pudiera ser sede del Mundial de Fútbol Femenino 2023 después de la declinación de la candidatura de Japón. La lucha la iba a tener con Australia y Nueva Zelanda.

Se rumoró mucho con que Colombia contaba con el apoyo de UEFA y Conmebol. La AFC (Confederación de Fútbol Asiática) iba con los países de Oceanía, y la Concacaf y la CAN (Confederación Africana de Naciones) estaba indecisa.

Finalmente, por medio de un comunicado que fue emitido por Gianni Infantino, se anunció que la sede para el Mundial de Fútbol Femenino 2023 iba a ser Australia y Nueva Zelanda.

Anteriormente, la FIFA hizo públicos los informes de evaluación para las sedes candidatas y Colombia fue la que peor puntaje tuvo en los aspectos evaluados.

Sin embargo, desde el fútbol femenino en el país había una gran esperanza para que este evento se llevara a cabo, ya que eso suponía una fuerte inversión de capital y fomento al fútbol femenino, además de adaptación de infraestructura en el país.

Es la primera vez que Australia y Nueva Zelanda -que fueron los que mejor calificación tuvieron- realizarán un evento futbolero de esta magnitud con el antecedente que tuvo Francia 2019, catalogada como la mejor Copa del Mundo Femenina.

Congratulations @FFA & @NZ_Football!

YOU will host the #FIFAWWC 2023.

¡Felicitaciones, @FFA y @NZ_Football!

Serán ANFITRIONAS de la #FIFAWWC 2023. pic.twitter.com/PaL1PR6HyO

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020