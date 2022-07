Tsitsipas se salió de casillas contra Kyrgios en Wimbledon

El foco de la jornada en tercera ronda de Wimbledon estaba puesto en el enfrentamiento de Stéfanos Tistsipás y Nick Kyrgios.

Si bien el australiano ganó el partido en cuatro sets con parciales de (2) 6-7 (7), 6-4, 6-3 y (9) 7-6 (7) en un partido de infarto que contó con varias polémicas.

Primero hubo una jugada provocadora en el primer set de Kyrgios a Tsitsipás y el griego perdió el punto.

kyrgios is the king of I don’t give a fuuuuuuuuuuuu and my god it’s incredible pic.twitter.com/hp3XwyhU8D — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 2, 2022

Para el segundo set cuando Kyrgios iba 5-4 arriba, Tsitsipás tiró con violencia una pelota hacia el público y esto incitó quejas de su rival.

Video of the Tsitsipas incident. Any different to Djokovic at US Open? pic.twitter.com/LgJMu5QxqY — TennisBuzz (@TennisBuzz) July 2, 2022

Para culminar, en el tercer set Tsitsipás volvió a arremeter contra su rival en una jugada en la que casi lo golpea intencionalmente con la pelota.

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon 😳 pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 2, 2022

Finalmente, Nick Kyrgios deberá enfrentarse contra el estadounidense Brandon Nakashima en los octavos de final de Wimbledon.

*Foto: Twitter @Wimbledon