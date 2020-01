Tomada de @Toprank

Publicidad

Eléider Álvarez es hoy por hoy uno de los boxeadores más importantes del país. El vallecaucano se iba a enfrentar a Michael Seals por el título continental en la categoría de semipesados.

“Fue un tributo a la ‘Mechita’ con una tremenda victoria”

Sin embargo, llamó la atención que usara una indumentaria alusiva al América de Cali. Tanto sus guantes como su pantaloneta tenía signos alusivos al equipo vallecaucano.

“Les dije a mis diseñadores y a la compañía que me confecciona los guantes y el ‘short’ que esta vez iba a pelear de rojo y con el escudo de mi equipo. Ellos me preguntaron el porqué y les dije que quería rendir un homenaje porque vienen de ser campeones, duraron once años sin ganar un título, soporté mucho bullying durante los años que el equipo estuvo en la B y ahora finalmente puedo sacar pecho. Fue un tributo a la ‘Mechita’ con una tremenda victoria”, dijo en entrevista con El País de Cali.

El pugilista libró la pelea en el séptimo asalto con un nocaut que llegó luego de una tremenda derecha que dejó tendido en la lona a su opositor de inmediato.

El colombiano Eleider Alvarez volvió al triunfo. Simplemente escuchen. pic.twitter.com/crR50gKFd6 — Claudio Coronel (@coronelclaudio) January 19, 2020

De esta forma, espera volver a ostentar el título mundial que perdió el año pasado contra el ruso Sergey Kovalev.