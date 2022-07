Tour de Francia | Pogacar triunfa y Nairo conserva el top 5

Este miércoles se disputó la etapa 17 del Tour de Francia, cuyo ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE), pero no logró recortarle mucho tiempo al danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que sigue líder. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) sufrió en la etapa aunque conservó su cuarto puesto, detrás de Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers).

“Mañana probaremos tácticas diferentes. Cada día estoy más motivado. Soy tan optimista para lo que queda de Tour como lo he sido siempre; creo que puedo ganar la carrera”, declaró Pogacar tras la victoria.

La etapa contaba con un perfil de montaña que se extendió por 129 kilómetros entre Saint-Gaudens y Peyragudes.

El estadounidense Brandon McNulty (UAE) fue el apoyo ideal para que Pogacar se llevara la etapa. Él fue el encargado de cazar el grupo de fugados y de hacerle las veces de gregario al esloveno. Vingegaard, Thomas y Nairo intentaron seguir el paso, pero para el boyacense fue imposible y a seis kilómetros de la llegada se rezagó.

“A 5 kilómetros de meta me vino a la mente que tal vez Jonas y Tadej fueran amables y me dejaran ganar la etapa… [ríe] Luego me di cuenta de que no, que en este deporte no hay regalos. En todo caso, me siento muy contento de mi rendimiento y de haber subido al podio para recoger el premio de la Combatividad”, dijo McNulty.

Vingegaard aguantó y logró mantener la ventaja con respecto a Pogacar, que ganó su tercera etapa del Tour de Francia. El danés fue segundo de la etapa y McNulty acabó tercero.

“No me he sentido en apuros durante la etapa, pese a haber estado aislado en algún momento. Era una etapa difícil y sólo he perdido 4”. Estaba listo para la batalla”, afirmó Vingegaard.

En la general Nairo Quintana se alejó del podio, ahora está a 7′ 53″ del líder y peligra su puesto dentro del top 5 de la carrera. No obstante, el colombiano supo llegar décimo en la etapa 17.

La etapa 18 se correrá entre Lourdes y Hautacam con una extensión de 144 kilómetros en un perfil de montaña con un puerto de primera categoría y dos puertos de categoría especial.

General

1) Jonas Vingegaard

2) Tadej Pogacar a 2′ 18″

3) Geraint Thomas a 4′ 56″

4) Nairo Quintana a 7′ 53″

29) Rigoberto Urán (EF) a 1:29′ 34″

32) Daniel Martínez (INEOS-Grenadiers) a 1:45′ 08″

Etapa 17

1) Tadej Pogacar

2) Jonas Vingegaard =

3) Brandon McNulty a 32″

10) Nairo Quintana a 3′ 32″

28) Rigoberto Urán a 9′ 28″

77) Daniel Martínez a 25′ 19″

