Tour de Dinamarca | Así fue el regreso de Egan Bernal

Después de un accidente que casi le cuesta la vida, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) volvió a competir en las carreteras europeas. Lo hizo en el Tour de Dinamarca, que culminará este 20 de agosto.

You love to see it 😍@Eganbernal is back at the head of the peloton at #PNDKR22. He's helping the team set a tempo on the front. Check out the first stage on GCN/Eurosport. pic.twitter.com/neVU5Glpug

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 16, 2022