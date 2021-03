Este viernes, Thierry Henry, excampeón de la Copa Mundo con Francia, se hartó de las redes sociales y con una carta se despidió de ellas hasta que tomen medidas adecuadas para que no se emitan mensajes racistas o bullying.

“Desde mañana en la mañana estaré eliminándome de las redes sociales hasta que la gente que las maneja sea capaz de regular sus plataformas con el mismo vigor y ferocidad con la que actualmente hacen cuando infringes derechos de autor. El crecimiento de racismo, bullying y la resultante tortura mental a individuos es demasiado tóxica como para ignorarla. Hay que ser algo responsable. Es muy fácil crear una cuenta para matonear y dañar sin consecuencias y aún así mantenerse anónimo. Hasta que esto cambie estaré inhabilitado en todas las redes sociales. Estoy esperando que esto pase pronto”, declaró el francés.

Hi Guys

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright…. pic.twitter.com/gXSObqo4xg

— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021