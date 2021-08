Foto: @Asodeporcali

Teófilo Gutiérrez marcó su primer gol como delantero del Deportivo Cali en el empate 2-2 de su equipo contra el DIM en los octavos de final de la Copa Colombia. A la serie le resta el partido de vuelta en el Atanasio Girardot.

Al finalizar el encuentro, Teófilo Gutiérrez se presentó con su entrenador Alfredo Arias para la rueda de prensa en la que habló de su gol, su adaptación al equipo y el reencuentro con sus compañeros del Junior este fin de semana. A continuación lo más destacado entre lo que dijo.

Sobre el partido

“Es un club que me ha abierto las puertas. Ha sido fácil. Nos vamos tranquilos más no conformes porque podemos dar más. Cali merece estar en los primeros lugares. No me puedo quejar soy feliz en donde estoy, lo que hago y amo mi profesión”.

Sobre el partido contra Junior en Liga

“Es un partido más para mí, muy importante y parejo donde vamos a marcar diferencia con la tenencia del balón. Va a ser un lindo encuentro con responsabilidad, con altura. Esperemos que se abran a jugar”.

