Este miércoles, Teófilo Gutiérrez -que actualmente juega para Junior de Barranquilla- ofreció una entrevista en 90 Minutos de Fútbol en Fox Sports y se desahogó. Además, explicó por qué no jugaría en Boca Juniors.

“No soy jugador para Boca, los delanteros de River tienen que tener un plus, deben ser muy buenos técnicamente y titulares en su Selección… Si me llamaa Russo sería difícil porque tengo un pasado en River donde lo conseguí todo”, señaló el barranquillero.

"CUANDO ESTABA EN RACING RIQUELME ME DIJO QUE SI GANABA AMEAL ME LLAMABAN AL DÍA SIGUIENTE"#90MinutosFOX – Teo Gutiérrez y una historia que pocos sabían sobre un frustrado paso por el Xeneize. pic.twitter.com/OHnVaYb6Ue — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

Pelea con Sebastián Saja

De igual forma, Teófilo Gutiérrez aclaró la razón de su pelea con Sebastián Saja cuando jugaba en Racing. El delantero señaló que su reacción se debió a una agresión del portero a su compañero Giovanni Moreno.

“Cuando Saja le pegó a Gio me puse rojo y me puse loco… Me molestó que sólo me echaron la culpa a mí, pasaron muchas cosas que nadie sabe… Me estaban esperando. Esperaban que cometa un error para decirme algo”, afirmó Teo.

El futbolista habló después de su buena relación con Marcelo Gallardo y de su pasado en River Plate donde tuvo buenos recuerdos.

