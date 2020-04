Tenistas demuestran su destreza peloteando de una azotea a otra

Han sido innumerables las maneras en las que las personas están pasando sus respectivas cuarentenas. En esta ocasión, dos tenistas de Liguria, Italia se han vuelto virales por jugar tenis desde sus azoteas en distintos edificios.

Ambas deportistas pelotean sin fallo por un largo momento. Denotan tanta calidad que incluso la ATP compartió en sus redes sociales el video en cuestión.

Liguria, Italia -donde viven las tenistas- ha sido una de las zonas más afectadas por el coronavirus COVID-19

con un saldo negativo de 6.208 contagiados y 866 muertes.

Acá dejamos el video:

Just incredible to see 💖

📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020